VIDEO/ FOTO Cum arata Dacia Bigster, noul SUV romanesc care depaseste Duster

Plastic reciclat pentru protectiile caroseriei

Motorizari hibride

"Acesta este noul SUV de segment C al Dacia. Inca in stadiu de concept". Aceasta a fost declaratia care a anuntat revolutia Dacia in cadrul mega conferintei Renaulution, organizate de Renault . Dacia a avut un moment important, marcat de dezvaluirea noului concept Bigster. Acesta anticipeaza un viitor SUV de segment C, adica compact, pozitionat deasupra actualului Duster.Fratele mai mare al lui Duster ar urma sa masoare aproximativ 4.6 metri. Asa cum ne-a obisnuit, Dacia va eficientiza la maxim procesul de productie pentru a oferi publicului unul dintre cele mai accesibile SUV-uri din lume.Potrivit declaratiilor din conferinta de presa, SUV-ul ar putea fi construit prin costuri similare producerii unui model de segment B, intrucat Alianta ofera numeroase sinergii in materie de platforme si motoare.Privit de afara, noul Dacia Bigster impresioneaza prin formele patratoase si aspectul robus, in linie cu ce ofera actualul Duster. Exteriorul este personalizat cu ajutorul culorii verde inchis pentru caroserie si cu ajutorul noii semnaturi luminoase sub forma literei Y, evidentiata acum mult mai bine.Potrivit Dacia, noul Bigster "nu incorporeaza artificii de design, precum elementele cromate sau ornamentele cu aspect de aluminiu". Ba mai mult, are si o abordare sustenabila a personalitatii sale de off-roader: protectiile laterale ale caroseriei sunt construite din plastic reciclat.Dacia va prelua tot ce are mai bun grupul francez. Viitorul Bigster de serie va putea fi echipat cu motorizari alternative si hibride, ceea ce inseamna respectarea noilor norme de poluare, din ce in ce mai stricte."Conceptul Dacia Bigster exprima viitoarea evolutie a marcii. Este un vehicul care ofera ceea ce este esential, evocand spiritul de aventura si aducand in plus o tusa "cool". Bigster este dovada faptului ca un vehicul accesibil poate fi si atractiv. Noi, cei de la Dacia, credem acest lucru iar dovada este conceptul prezentat azi." a declarat Alejandro Mesonero-Romanos, directorul de design Dacia.Pretul va respecta filosofia Dacia si va face din Bigster "o achizitie rationala cu un design atragator", a mai spus acesta.