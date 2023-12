Dacia Duster, rezultat remarcabil la Pikes Peak (Video)

Prototipul Dacia Duster s-a clasat pe locul al treilea la categoria "Unlimited" in editia din 2011 a cursei Pikes Peak International Hillclimb.

Bolidul pilotat de francezul Jean-Philippe Dayraut, triplu invingator in Trofeul Andros, a scos un timp e 10:17:707 minute si a ocupat ultima treapta a podiumului la categoria "Unlimited".

Competitia din acest weekend a fost castigata de japonezul Nabuhiro "Monster" Tajima, la volanul unui Suzuki SX4. Niponul a reusit pentru prima oara in istoria acestei curse sa coboare sub timpul total de 10 minute in cele trei manse, parcurgand traseul in 9:51.278 minute.

Tajima a fost urmat de Rhys Millen (RMR Hyundai PM580) cu un timp de 10:09:242 minute.

De remarcat faptul ca Dacia Duster No Limit are un motor de 850 CP, in timp ce motorul V6 turbo de pe Suzuki SX4 are 910 CP, iar masina lui Paul Dalenbach, care s-a retras din cauza problemelor tehnice, avea nu mai putin de 1.300 CP.

Pentru Dacia, rezultatul bun din Pikes Peak International Hillclimb reprezinta un mare plus de imagine adus modelului Duster, care, cel mai probabil, se va inscrie la start si in 2012.

Clasa "Unlimited" este cea mai puternica de la Pikes Peak.

Urmariti mai jos declaratiile invingatorului, "Monster" Tajima.

C.F.

