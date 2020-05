Iata cum ar putea arata si ce modificari ar urma sa primeasca Dacia Duster 2021

Ziare.

Publicatia spaniola Motor.es anunta ca aceasta versiune va suferi doar cateva modificari si va fi disponibila pe piata anul viitor.Potrivit sursei citate, cea mai importanta schimbare va fi introducerea tehnologiei LED, de care va beneficia si Sandero 2021.Grila frontala ar putea fi modificata, iar mai multe optiuni de culori si jante vor fi disponibile."Pentru a pastra pretul actual, Dacia nu-si permite sa introduca mai multe tehnologii", puncteaza publicatia in cauza.O alta modificare notabila ar putea avea loc la interior, unde exista speculatii ca va fi introdus sistemul de infotainment Multimedia Easy Link cu un ecran de 10 inchi.Dacia Duster 2021 ar putea avea si o optiune Mild Hybrid, dar totul in acest moment e doar la nivel de zvonuri.Cu siguranta, insa, vor fi disponibile in continuare motorizari pe benzina si diesel, cat si pe GPL.Noul Duster ar urma sa fie prezentat la finalul acestui an si sa fie disponibil la vanzare in prima parte a anului viitor.I.G.