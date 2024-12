Presa franceza, despre Dacia Duster: Aceeasi strategie ca la Audi si Volkswagen

Presa franceza a analizat schimbarile de la noul Dacia Duster si a ajuns la concluzia ca producatorul roman copiaza un model implementat cu succes de Audi si Volkswagen.

Noul Duster nu vine cu schimbari mari de design, ci cu unele care sa mentina linia fostului model.

Tocmai de aceea, francezii de la L'Argus noteaza ca se foloseste "aceeasi strategie ca la Volkswange si Audi, ambele caracterizate de o evolutie prin mici pasi".

Se remarca insa ca liniile noului Duster sunt mai ferme, iar grila va fi schimbata.

Se asteapta totodata ca Dacia Duster sa creasca in lungime, insa in niciun caz nu va fi lansat un model cu sapte locuri, asa cum presa internationala a scris in trecut.

In ceea ce priveste partea tehnica, Dusterul va fi facut pe aceeasi platforma ca si modelul precedent.

Lansarea oficiala a noului Duster este asteptata pentru data de 12 septembrie, la Salonul Auto de la Frankfurt.

In tara noastra, este de asteptat ca modelul sa ajunga in ianuarie 2018, pretul de pornire fiind de aproximativ 11-12 mii de euro.

C.S.

