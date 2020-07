VIDEO Cum arata noile masini de politie. Dotari: camere de supraveghere, statii mobile si acces la bazele de date

"Peste 2700 de noi autospeciale fabricate la Campulung vor intra in dotarea politistilor de ordine publica si rutieri, la sfarsitul lunii septembrie a acestui an.Este vorba despre Dacia Logan si Dacia Duster, colantate in noul model de culori, albastru si galben fluorescent, impus de Politia Romana.Elementele de noutate ale celor doua modele sunt reprezentate de compartimentul destinat pasagerilor din spate care este separat printr-un panou, limitand astfel interactiunea fizica dintre acestia si politisti.Monitorizarea pasagerilor din spate se va face prin intermediul unei camere de supraveghere video, ale carei imagini vor fi redate pe un display montat pe bordul autospecialei.Spre deosebire de modelul Logan, autospeciala Duster va fi prevazuta, in plus, cu o statie mobila si o tableta cu ajutorul careia politistii se pot conecta la bazele de date", a anuntat sindicatul Europol.