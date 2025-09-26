Recenzia virală a unui rus la Lada Largus, Dacia Logan MCV de primă generație care încă se produce în Rusia. Ce primești pentru 18.500 de euro. „Măi, băieți. E 2025!” VIDEO

Autor: Constantin Dimitriu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 19:43
618 citiri
Recenzia virală a unui rus la Lada Largus, Dacia Logan MCV de primă generație care încă se produce în Rusia. Ce primești pentru 18.500 de euro. „Măi, băieți. E 2025!” VIDEO
Lada Largus facelift FOTO Lada Belarus

Prima generație de Dacia Logan MCV a fost una dintre cele mai apreciate modele produse de marca de la Mioveni în ultimii 20 de ani. Mașina practică și spațioasă a fost un succes atât în țară, cât și la export, în țările din vestul Europei. Clienții au apreciat faptul că era spațioasă (avea șapte locuri), practică, putea fi transformată ușor în utilitară și că avea un preț fără concurență. Prima generație de Logan MCV a fost cumpărată și de familii numeroase, care nu-și permiteau un monovolum, cât și de mici antreprenori, care puteau să transporte și oameni, și marfă, foarte ușor. Mașina a fost în producție între 2006 și 2012, când fabrica de la Mioveni s-a retehnologizat pentru producția celei de-a doua generații de Logan.

Mulți dintre clienții primei generații de Logan MCV au deplâns ieșirea de pe piață a mașinii și, ulterior, că a doua generație nu a avut aceleași calități. Dar nu mulți știu că Logan MCV încă este în producție, în Rusia, ca Lada Largus. Renault, care deținea atunci și Dacia și Avtovaz (compania mamă a Lada), a început producția de Logan MCV în Rusia, când aceasta se oprea în România. Logan sedan era deja în producție.

Noua Lada Largus, cum a fost numit Logan MCV în Rusia, urma să umple golul lăsat pe piață de străvechea, dar legendară Lada Riva, care a ieșit din producție la scurt timp după ce a început asamblarea Largus. Urma să fie o mașină ieftină și practică pentru ruși.

Mașina românească cu siglă de Lada încă trăiește în Rusia, primind și un facelift în 2021. Partea frontală a fost total înlocuită cu cea de la a doua generație de Logan, care era deja înlocuită în România și Europa cu a treia generație. Pe scurt, rușii au acum ca „mașină națională” un Logan MCV de primă generație cu „botul” de la a doua generație de Logan. Adesea, în industria auto, mașinile vechi sunt ținute în producție pe piețe secundare, un primează prețul, nu calitatea, siguranța sau dotările.

În 2025, Lada Largus are încă dotări de acum 20 de ani, dar prețul este actual, cum a descoperit cu stupoare un rus care a urcat în mașină într-o reprezentanță Lada. Bărbatul a fost oripilat de faptul că nu era nici radio, nici boxe, nici volan acoperit cu piele. Interiorul este cunoscut oricărui român care s-a urcat într-un Logan de primă generație, pentru că este același. Singurele dotări notabile, a spus rusul, sunt aerul condiționat, sistemul ABS și cele 7 locuri. În rest, o ambianță spartană, dar una pentru care trebuie să dai 1,8 milioane de ruble, adică 18.500 de euro. „Măi, băieți. E 2025! Pentru ce îi plătiți pe angajații din fabrică?” spune rusul cu amărăciune. În România, atât costă o Dacia Jogger cu șapte locuri nouă, în varianta de bază, succesorul spiritual al MCV, dar o mașină mult mai modernă și mai sigură.

Producția de Lada Largus a fost întreruptă de ieșirea Renault de pe piața rusă, ca urmare a invaziei rusești în Ucraina. Dar producția a fost repornită, fără piesele occidentale. De asemenea, a fost schimbată și fabrica, de la Togliatti la Ijevsk.

Discuții contradictorii despre noul iPhone 17 Pro. Apple spune că urmele vizibile nu sunt defecte, ci doar uzură normală
Discuții contradictorii despre noul iPhone 17 Pro. Apple spune că urmele vizibile nu sunt defecte, ci doar uzură normală
Noua generație iPhone a stârnit discuții aprinse după ce mai mulți utilizatori au observat urme vizibile pe marginile și spatele telefoanelor, la scurt timp după lansare. Fotografiile din...
Marius Barbu (NEPI Rockcastle) la The Real Estate Event: ”Am avut rezultate bune. Piața s-a dezvoltat, puterea de cumpărare a crescut și clienții noștri s-au rafinat”
Marius Barbu (NEPI Rockcastle) la The Real Estate Event: ”Am avut rezultate bune. Piața s-a dezvoltat, puterea de cumpărare a crescut și clienții noștri s-au rafinat”
Marius Barbu, Group Asset Director în cadrul NEPI Rockcastle, a participat la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și...
#Dacia, #Dacia Logan MCV, #lada largus, #avtovaz, #industrie auto Rusia, #grupul Renault , #Dacia
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Acolo practic se murea". Marturia cutremuratoare a mamei unei fetite care a murit in sectia ATI de la Spitalul "Sf Maria" din Iasi
Adevarul.ro
AUR se retrage din cursa electorala din Republica Moldova. Democratia Acasa ramane singura pe culoarul unionist
ObservatorNews.ro
Marturia tulburatoare a mamei unuia din copiii care au murit in spitalul din Iasi: Realizez ca acolo se murea

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Recenzia virală a unui rus la Lada Largus, Dacia Logan MCV de primă generație care încă se produce în Rusia. Ce primești pentru 18.500 de euro. „Măi, băieți. E 2025!” VIDEO
  2. Discuții contradictorii despre noul iPhone 17 Pro. Apple spune că urmele vizibile nu sunt defecte, ci doar uzură normală
  3. Marius Barbu (NEPI Rockcastle) la The Real Estate Event: ”Am avut rezultate bune. Piața s-a dezvoltat, puterea de cumpărare a crescut și clienții noștri s-au rafinat”
  4. O nouă criză financiară internațională? Haos și investitori revoltați în una din cele mai active zone ale piețelor financiare
  5. Scenariu negru pentru 2026 anunțat de consilierul guvernatorului BNR. "Riscăm o criză ca în Grecia, fără bani de pensii și salarii"
  6. Noi concedieri în masă în industria auto germană. Un producător de talie internațională va da afară peste 13.000 de muncitori
  7. Alertă de securitate națională. Consiliul Concurenței verifică vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria
  8. Nou segment din metroul către Otopeni, finalizat în mai puțin de o săptămână. Când se va termina etapa de foraj pe magistrala M6
  9. Ce loc de muncă să-ți găsești, dacă ești „amenințat” de Inteligența Artificială. Verdictul experților în resurse umane
  10. Telefonul care promite să „nu se descarce niciodată”. Honor X9d cu baterie uriașă de 8.300 mAh ar putea ajunge și în România