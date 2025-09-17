Dacia lansează noul Duster Pick-up. În premieră, are patru uși, fiind prima utilitară Dacia de acest fel după 19 ani. Se vinde de astăzi cu un preț de peste 25.000 de euro FOTO

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 11:10
2578 citiri
Dacia lansează noul Duster Pick-up. În premieră, are patru uși, fiind prima utilitară Dacia de acest fel după 19 ani. Se vinde de astăzi cu un preț de peste 25.000 de euro FOTO
Noul model este disponibil de astăzi. FOTO Facebook/Dacia

Dacia lansează Duster Pick-Up, cu cabină dublă, spațiu de încărcare flexibil de 430 kg, echipamente de siguranță complete și motorizări Euro 6, disponibil în 7 culori și trei variante de echipare, comenzile fiind deschise din 17 septembrie în rețeaua Dacia din România.

Conform anunțului făcut de producătorul de autoturisme, modelul este derivat din vehiculul de serie și, păstrând cotele de gabarit ale acestuia, Duster Pick-Up oferă o cabină dublă, cu 4 locuri pentru persoane, și dispune de un spațiu de încărcare flexibil care permite transportul unei încărcături de până la 430 kg.

Deschiderea largă a oblonului, care beneficiază de un sistem de acționare simplu și practic, asigură un acces ușor la bena cu un spațiu util de 1.050 mm x 1.000 mm. Pentru asigurarea mărfurilor transportate au fost prevăzute două șine metalice laterale, cu 4 inele de ancorare.

La interior, cabina dublă oferă 4 locuri, pasagerii locurilor din spate dispunând, în premieră, de o cotieră centrală.

Trei variante disponibile

Duster Pick-Up este disponibil în trei variante de echipare: Expression, Extreme și Journey și în două versiuni de motorizare, ambele răspunzând normei de poluare Euro 6: Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4x4.

Omologat N1, ca autovehicul destinat transportului de mărfuri, Duster Pick-Up beneficiază de toate elementele de siguranță aflate în dotarea modelului standard, printre care, în funcție de echipare: airbag-uri frontale și laterale pentru șofer și pasager, ABS cu repartitor electronic al forței de frânare, ESP și funcție anti-patinaj, sistem de asistență la demarajul în rampă, frânare automată de urgență, sistem de asistență la coborârea pantei, recunoaștere semne de circulație cu alertă de depășire a vitezei, asistență pentru păstrarea benzii de deplasare, avertizare pentru unghiul mort, cameră multi-view, ș.a.

Duster Pick-Up este disponibil în 7 culori (Sandstone, Lichen Kaki, Terracota Brown, Glacier White, Schiste Grey, Pearl Black și Cedar Green).

Comenzile sunt deschise începând din data de 17 septembrie în întreaga rețea comercială Dacia din România.

Prețul de achiziție al modelului Duster Pick-Up începe de la 25.983 Euro (fără TVA).

Noul Duster Pick-up este prima utilitară Dacia cu cabină dublu după 19 ani, când a ieșit din producție vechiul Papuc Double Cab bazat pe 1310. Precedentele utilitare Dacia - Logan Pick-up, Logan Van, Dokker și celelalte două versiuni de Duster Pick-up - aveau două uși.

Criza afectează și industria auto din România. Dacia și Ford înregistrează scăderi semnificative ale producției
Criza afectează și industria auto din România. Dacia și Ford înregistrează scăderi semnificative ale producției
În primele opt luni ale anului, industria auto românească a înregistrat un declin de 2,7%, cu 346.800 vehicule fabricate. Dacia a înregistrat o scădere de peste 7%, afectată de mutarea...
Napolact poate ajunge pe mâinile unui oligarh maghiar, apropiat de al lui Viktor Orbán. Risc de securitate, acuză un deputat din Coaliție
Napolact poate ajunge pe mâinile unui oligarh maghiar, apropiat de al lui Viktor Orbán. Risc de securitate, acuză un deputat din Coaliție
Compania olandeză Royal FrieslandCampina a ajuns la un acord pentru vânzarea integrală a operațiunilor sale din România către grupul maghiar Bonafarm, tranzacție care include brandul...
#Dacia, #duster, #lansare, #model nou , #Dacia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: si-au demis antrenorul la miezul noptii si au batut palma cu Jose Mourinho
Adevarul.ro
Simptomele infectiei cu Candida Auris, ciuperca rezistenta care se raspandeste rapid in Europa
ObservatorNews.ro
Afacerile romanesti, in pericol din cauza importurilor chinezesti. Guda:Pierdem 2 miliarde de euro pe an

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Napolact poate ajunge pe mâinile unui oligarh maghiar, apropiat de al lui Viktor Orbán. Risc de securitate, acuză un deputat din Coaliție
  2. Dacia lansează noul Duster Pick-up. În premieră, are patru uși, fiind prima utilitară Dacia de acest fel după 19 ani. Se vinde de astăzi cu un preț de peste 25.000 de euro FOTO
  3. Producția de mașini, în scădere – TradeVille
  4. Bogdan Iliescu (Nusco), la The Real Estate Event: Vis-a-vis de noul Hyatt vom avea un spital de 22.000 m2/Vor exista de asemenea și o școală și un parc central de 14.000 m2
  5. Un consilier al președintelui Nicușor Dan transmite că trebuie să înceapă reorganizarea administrativă a României: "Nu avem nevoie de atâtea județe și localități"
  6. Compania auto cu uzină în România va concedia 1.000 de angajați. „Cererea pentru mașini electrice rămâne cu mult sub estimările industriei”
  7. Ești "comunist" dacă vrei implicarea statului în economie? Peste 60% dintre români își doresc asta. Politolog: "E ca și cum înfometezi un alergător de maraton, dar vrei să și câștige"
  8. O superputere câștigă lupta cu Trump. Acaparează Europa și Asia, surplus colosal de 785 de miliarde
  9. Bolojan a dezvăluit dobânzile uriașe pe care România le va plăti până la finele anului: "Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7"
  10. Huawei Watch GT 6 apare pe internet: autonomie de 21 de zile și dotări de top. La ce preț este oferit