Dacia lansează noul Duster Pick-up. În premieră, are patru uși, fiind prima utilitară Dacia de acest fel după 19 ani. Se vinde de astăzi cu un preț de peste 25.000 de euro FOTO

Dacia lansează Duster Pick-Up, cu cabină dublă, spațiu de încărcare flexibil de 430 kg, echipamente de siguranță complete și motorizări Euro 6, disponibil în 7 culori și trei variante de echipare, comenzile fiind deschise din 17 septembrie în rețeaua Dacia din România.

Conform anunțului făcut de producătorul de autoturisme, modelul este derivat din vehiculul de serie și, păstrând cotele de gabarit ale acestuia, Duster Pick-Up oferă o cabină dublă, cu 4 locuri pentru persoane, și dispune de un spațiu de încărcare flexibil care permite transportul unei încărcături de până la 430 kg.

Deschiderea largă a oblonului, care beneficiază de un sistem de acționare simplu și practic, asigură un acces ușor la bena cu un spațiu util de 1.050 mm x 1.000 mm. Pentru asigurarea mărfurilor transportate au fost prevăzute două șine metalice laterale, cu 4 inele de ancorare.

La interior, cabina dublă oferă 4 locuri, pasagerii locurilor din spate dispunând, în premieră, de o cotieră centrală.

Trei variante disponibile

Duster Pick-Up este disponibil în trei variante de echipare: Expression, Extreme și Journey și în două versiuni de motorizare, ambele răspunzând normei de poluare Euro 6: Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4x4.

Omologat N1, ca autovehicul destinat transportului de mărfuri, Duster Pick-Up beneficiază de toate elementele de siguranță aflate în dotarea modelului standard, printre care, în funcție de echipare: airbag-uri frontale și laterale pentru șofer și pasager, ABS cu repartitor electronic al forței de frânare, ESP și funcție anti-patinaj, sistem de asistență la demarajul în rampă, frânare automată de urgență, sistem de asistență la coborârea pantei, recunoaștere semne de circulație cu alertă de depășire a vitezei, asistență pentru păstrarea benzii de deplasare, avertizare pentru unghiul mort, cameră multi-view, ș.a.

Duster Pick-Up este disponibil în 7 culori (Sandstone, Lichen Kaki, Terracota Brown, Glacier White, Schiste Grey, Pearl Black și Cedar Green).

Comenzile sunt deschise începând din data de 17 septembrie în întreaga rețea comercială Dacia din România.

Prețul de achiziție al modelului Duster Pick-Up începe de la 25.983 Euro (fără TVA).

Noul Duster Pick-up este prima utilitară Dacia cu cabină dublu după 19 ani, când a ieșit din producție vechiul Papuc Double Cab bazat pe 1310. Precedentele utilitare Dacia - Logan Pick-up, Logan Van, Dokker și celelalte două versiuni de Duster Pick-up - aveau două uși.

