Dacia SUV, construita pe platforma Logan cu un sistem 4x4 nou

Noul SUV Dacia nu va fi construit pe platforma lui Nissan Qashqai Sau X-Trail, asa cum se zvonea pana acum. Inginerii Dacia-Renault au utilizat aceeasi platforma B0 a lui Logan.

Viitorul SUV pe care Dacia il va lansa pe piata in cursul anului viitor se afla intr-un stadiu avansat de dezvoltare, urmand ca modelul - cel mai mare ca dimensiuni din gama Dacia - sa fie construit pe platforma B0, aceeasi utilizata la constructia gamei Logan si a lui Sandero.

Informatiile au fost dezvaluite de Patrick Pelata, directorul general delegat operatiuni Group Renault, in cadrul unei intalniri avute astazi cu jurnalistii din Romania. Oficialul francez dezminte astfel zvonurile conform carora noul model Dacia va fi construit pe platforme utilizate anterior de Grupul Renault-Nissan, cum sunt cea a lui Nissan Qashqai sau chiar cea a lui Nissan X-Trail.

"Ritmul de dezvoltare a SUV-ului Dacia, cel de-al saselea model produs pe platforma Logan, este foarte sustinut iar tinerii ingineri romani m-au surprins prin faptul ca se afla intr-o faza mai inaintata decat era prevazut pentru acest moment", sustine Pelata, care ocupa a doua pozitie ca importanta in grupul Renault, dupa CEO-ul Carlos Ghosn.

Acesta a continuat dezvaluirile legate de modelul care va fi lansat la Geneva, in martie 2010, sustinand ca Renault va dota SUV-ul cu un sistem de tractiune integrala dezvoltat special pentru acest model, evitand sa preia un pachet 4x4 deja existent in gama Nissan sau Renault. "Noul Dacia SUV va fi un model inovator, rubust, spatios, care va fi vandut atat in Romania, cat si in Europa, Asia, Africa si America de Sud", a mai spus oficialul marcii franceze.

In ceea ce priveste viitorul gamei Dacia, Patrick Pelata nu a ascuns faptul ca vor exista - pe langa SUV - inca cel putin doua noi tipuri de caroserie construite pe aceeasi platforma B0 a lui Logan, cele doua noi modele urmand sa fie "mai mari decat Logan". Acest lucru este posibil, a continuat Pelata, "deoarece platforma B0 este extrem de flexibila, pe baza acesteia putand sa fie construite atat modele de dimensiuni mai reduse decat cea a lui Sandero, cat si modele precum viitorul SUV sau chiar mai mari".

Patrick Pelata nu a ratat ocazia de a analiza situatia Dacia in conditiile crizei economice, sustinand ca este prea devreme pentru o prognoza legata de vanzarile si productia marcii romanesti in 2010: "Daca anul 2009 va fi unul cu o productie-record pentru Dacia, modul in care marca se va comporta in cursul anului viitor va fi afectat pe de o parte de scaderea vanzarilor, dar va beneficia pe de alta parte de aportul aparitiei noului SUV. E putin cam repede pentru pronosticuri de acest tip", a incheiat COO-ul Group Renault.

Cititi mai multe pe Automarket.ro

