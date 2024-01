Facelift pentru Dacia Logan berlina

WorldCarFans a publicat o serie de fotografii a viitorului sedan Logan.

Potrivit finlandezilor, viitorul sedan Dacia va imprumuta liniile actualului Sandero lansat in Brazilia, care s-a bucurat deja de o primire buna. In plus se pare ca designul ar fi ultimul lucru care impiedca Renault sa vanda si mai bine modelul Logan pe pietele extraeuropene, publicul declarandu-se rezervat in ceea ce priveste formele actualului model.

Prelucrarea digitala a celor de la WorldCarFans precum si fotografiile spion incearca sa atraga atentia asupra similaritatilor existente intre viitorul Logan sedan si Sandero, sau viitorul Logan hatchback de la noi, prezentat zilele trecute. Desi finlandezii s-au gandit ca Logan va imprumuta aspectul posterior al vechii Laguna, este foarte posibil ca Renault si Dacia sa ramana la vechea forma a portbagajului, putin restilizata.

Ne putem astepta ca Dacia sa introduca in Europa si motorizarile existente pe celelelalte piete: propulsorul flex cu patru cilindri, de 1.6 litri, cu ambele versiuni, una de 8 valve, care dezvolta 95 de cai (pe etanol) si 92 de cai (pe benzina), si una de 16 valve care dezvolta fie 112 cai putere (pe etanol) fie 107 cai putere (pe benzina). In ceea ce priveste motorul de 1.0 litri 16 valve, este foarte putin probabil ca acesta fie adus in Europa, desi pe continetul sud-american a fost bine primit.

Finlandezii anticipeaza ca Sandero va influenta designul si unei viitoare generatii MCV si al unui SUV de mici dimensiuni care va concura cu Ford EcoSport, o versiune Fiesta care s-a bucurat de un imens succes in America de Sud. Noul sedan revizuit este asteptat sa apara abia in 2009 alaturi de varianta SUV.

Stire preluata de pe site-ul Automarket.ro