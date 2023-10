Guvernul rus sustine vanzarea Loganului

Modelul Dacia Logan va fi inclus intr-un program de vanzare a masinilor cu un pret de maximum 7.700 de euro ce va fi initiat de guvernul din Rusia.

Planul executivului presupune subventionarea dobanzilor pentru creditele consumatorilor care achizitioneaza unul dintre cele 30 de modele produse in fabricile locale, AvtoVAZ's Lada, anunta The Moscow Times.

Pe lista se afla si automobile produse in strainatate printre care si Loganul care are un pret mai mic de 350.000 de ruble. Renault produce anual circa 80.000 de automobile Logan in fabrica Avtoframos din Moscova, iar in acest an era programata o dublare a capacitatii.

I.U.

