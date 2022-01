In 2007, s-au vandut peste 230.000 de Dacia Logan

Dacia a vandut pe plan mondial peste 230.000 de automobile anul trecut, in crestere cu 17,4% fata de 2006, in timp ce vanzarile grupului Renault au avansat cu 2,2%, pana la peste 2,48 milioane de unitati, conform unui raportul Renault, informeaza NewsIn.

In anul 2007, s-au vandut pe plan mondial 230.473 de automobile Dacia, in crestere cu 17,4% fata de cele 196.378 comercializate cu un an inainte. Vanzarile de autoturisme Dacia au ajuns anul trecut la 217.130 de unitati, in urcare cu 17,7% fata de cele peste 184.000 vandute in anul 2006.

Vanzarile de vehicule comerciale au urcat cu 12,6%, pana la 13.343 unitati in 2007. In decembrie, vanzarile Dacia pe plan mondial au avansat cu 40,9%, pana la 22.688 de unitati, dupa ce in ultima luna din anul 2006 fusesera vandute peste 16.000 de unitati.

In Romania, Dacia a vandut 102.062 de automobile anul trecut, in timp ce Renault si-a gasit 32.387 de clienti. Anul trecut, vanzarile Logan pe plan mondial au urcat cu 48%, pana la 367.745 de unitati, dintre care peste 137.000 au fost sub sigla Renault, iar restul sub sigla Dacia.

Ads

Romania a fost si anul trecut cea mai importanta piata pentru Logan, cu peste 102.000 de masini vandute, urmata de Rusia, cu aproape 68.000, Franta cu peste 32.000, India cu aproape 18.000 si Germania, cu mai mult de 17.000 de modele Logan vandute.

Anul trecut, vanzarile grupului Renault pe plan mondial au crescut cu 2,2%, de la 2,433 milioane de unitati in anul 2006, la 2,487 milioane de unitati.

Ads