Logan va intra pe piata Argentiniana

Autoturismul Dacia Logan va patrunde si pe piata argentiniana, din 20 mai, unde va avea preturi cuprinse intre 10.500 si 12.950 euro.

Modelul va dispune de doua versiuni de motorizare: benzina 1,6 litri si motorina 1,5 litri, fiecare cu doua variante de echipare: Comfort si Luxe.

Versiunea pe benzina va avea preturi intre 44.000 si 48.600 pesos argentinieni (10.550 - 11.650 euro), iar varianta cu motor diesel va costa intre 49.300 si 54.000 pesos (11.800 - 12.950 euro).

Versiunea pe benzina are motor de 105 cai putere, putand ajunge la o viteza maxima de 183 km/h, si optiuni precum CD-player sau oglinzi cu actionare electrica la nivelul de echipare Luxe.

Logan a fost lansat in toamna lui 2004 in Romania, iar in prezent este produs in sapte tari si comercializat pe 55 de piete. Gama Logan cuprinde in prezent trei modele: berlina, break-ul numit MCV si furgonul numit Logan VAN, iar in 2009 va avea sase modele, printre care si Logan SUV.

Grupul francez Renault a vandut pe plan mondial peste 450.000 de unitati Logan din momentul lansarii.

Ads