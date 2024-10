Dacia a dezvăluit SUV-ul Bigster, cel mai mare model din istoria mărcii. Autoturismul va fi produs tot la Pitești FOTO/VIDEO

Dacia își extinde gama de autovehicule prin lansarea noului SUV, Bigster. Modelul este cel mai mare și cel mai scump din istoria mărcii și se va produce în România, la uzina Dacia din Pitești.

Modelul Bigster a fost prezentat sub formă de concept în anul 2021, atunci când s-a spus că va ajunge în posesia doritorilor în 2025. Prețurile acestuia încep de la sub 25.000 de euro pentru versiunea cu motor termic și sub 30.000 de euro pentru versiunea Full Hybrid, notează Pro Motor.

Ce dotări are în plus noul autoturism

Față de celebrul Duster, noul SUV are un design diferit. Bara de protecție, capota, dar și alte elemente decorative au fost special concepute pentru acest model. Mai mult, protecțiile laterale de la nivelul pasajelor roților sunt realizate din plastic reciclat. Portbagajul are o capacitate de 667 de litri, iar autoturismul are un sistem de aer condiționat îmbunătățit, precum și încărcător cu inducție pentru smartphone. Acum, va fi disponibilă și o nouă culoare de caroserie, Indigo Blue.

Totodată, în premieră pentru Dacia, Bigster are un plafon panoramic cu trapă, iar parbrizul are protecție fonică. Dacia Bigster HYBRID 155 are un motor de 1,8 litri benzină cu 4 cilindri pe benzină, două motoare electrice, o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată.

