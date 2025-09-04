Premieră la Dacia. Se face "sfânta treime" dorită de români: 4x4, cutie automată și consum mic. Plus padele pe volan. Două modele primesc îmbunătățirile

Dacia a anunțat introducerea în gamă a noului grup motopropulsor hybrid-G 150 4x4, disponibil până la sfârșitul acestui an pentru modelele Duster și Bigster. Producătorul prezintă acest pachet ca pe o combinație între propulsie hibridă, alimentare mixtă benzină/GPL și tracțiune integrală, elemente reunite într-o arhitectură tehnică descrisă drept inedită la scară mondială.

Noul ansamblu reunește un motor termic de 1.2 litri mild-hybrid 48V poziționat pe puntea față, care dezvoltă 103 kW (140 CP), și un motor electric montat pe puntea spate, capabil să ofere până la 23 kW (31 CP) în vârf. Puterea combinată ajunge la 113 kW (154 CP), iar valorile de cuplu raportate sunt de 230 Nm pentru unitatea termică și până la 87 Nm pentru motorul electric.

Premieră mondială la Dacia

Motorul termic lucrează cu o cutie automată cu dublu ambreiaj și șase trepte, care poate fi manevrată și prin padele pe volan — o funcție prezentă pentru prima dată la marca Dacia. Motorul electric de pe puntea spate este cuplat la o cutie inovatoare cu două trepte, complet decuplabilă, proiectată pentru a asigura atât un cuplu mare la viteze reduse, cât și eficiență la regimuri ridicate, permițând tracțiunea pe spate până la 140 km/h. Modul neutru al sistemului rear-drive elimină pierderile prin frecare când vehiculul rulează în 4x2, contribuind la optimizarea consumului.

Sistemul hibrid folosește o baterie Li-Ion de 48V cu capacitatea de 0,84 kWh, reîncărcată automat în fazele de decelerare și frânare, iar, în trafic urban, modelele echipate cu hybrid-G 150 4x4 pot rula până la 60% din timp în regim pur electric. Transmisia integrală este asigurată de motorul electric posterior, care oferă reacție imediată la pierderea aderenței și permite rularea pe suprafețe dificile atât pe asfalt, cât și în off-road. Pentru pilotul de la volan sunt disponibile funcții adaptate utilizării mixte: comutare automată între 4x2 și 4x4 (Auto), mod Eco pentru eficiență cu activare 4x4 la aderență redusă, Snow pentru carosabil alunecos, Mud/Sand dedicat terenurilor moi, Lock pentru off-road la viteze mici și Hill Descent Control pentru coborâri controlate între 4 și 30 km/h.

Noul hybrid-G 150 4x4 este un sistem bi-fuel care dispune de două rezervoare identice, de 50 de litri fiecare — unul pentru benzină și unul pentru GPL — ceea ce oferă o autonomie WLTP de până la 1.500 km pentru Duster. Dacia comunică că alimentarea cu GPL reduce costul de utilizare cu până la 30% și scade emisiile de CO₂ cu 20 g/km în comparație cu versiunea 4x4 mecanică mild-hybrid 130. Consumul mediu anunțat este de 7,1–7,2 l/100 km în regim GPL și 5,5–5,6 l/100 km pe benzină, valorile emisiilor fiind de 116–118 g/km (GPL) și 124–126 g/km (benzină).

Motoare noi pentru Duster

Pe lângă lansarea acestui motor 4x4 bi-fuel, Dacia își reînnoiește gama de motorizări a modelului Duster. Noua ofertă include motorizarea Hybrid 155, care înlocuiește versiunea Hybrid 140; motorul Mild Hybrid 140, succesorul lui Mild Hybrid 130; și Eco-G 120, înlocuitor pentru Eco-G 100. Toate noile motorizări vor fi disponibile înainte de sfârșitul anului și respectă norma de emisii EU6e-bis.

Motorizarea Hybrid 155 combină un motor pe benzină cu patru cilindri, de 109 CP, cu două motoare electrice (unul de 50 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie automată electrificată. Această arhitectură dispune de patru trepte dedicate motorului termic și două trepte pentru propulsia electrică, funcționând fără ambreiaj, și permite rularea în mod 100% electric până la 80% din timp în mediul urban; consumul mediu comunicat este de 4,6 l/100 km, iar emisiile încep de la 105 g/km, cu un avans de eficiență de 8% față de versiunea anterioară Hybrid 140.

Variantă Mild Hybrid 140 reprezintă primul nivel de electrificare pe Duster, cu un motor pe benzină în trei cilindri, 1.2 l turbo, bazat pe ciclul Miller, asistat de un sistem 48V și cuplat la o cutie manuală în șase trepte. Potrivit Dacia, această configurație reduce consumul cu aproximativ 10% (5,4 l/100 km) și emisiile până la 122 g/km, comparativ cu un motor termic echivalent, iar bateria de 0,8 kWh se reîncărcă prin frânare regenerativă.

Duster Eco-G 120 aduce un plus de putere față de versiunea anterioară (+20 CP) și păstrează avantajele alimentării cu GPL: consum redus, emisii cu circa 10% mai mici decât echivalentul pe benzină și autonomie extinsă — până la 1.380 km — datorită celor două rezervoare de 50 litri. Rezervorul GPL este montat sub planșa portbagajului fără a compromite volumul de încărcare, iar comutarea între benzină și GPL se realizează printr-un selector integrat în bord.

Pe plan estetic și de confort, Duster primește și alte noutăți. Nivelul de echipare Journey include o tapițerie exclusivă și elemente decorative asortate, precum și reglaj lombar pentru scaunul șoferului, iar versiunea Extreme oferă jante negre din aluminiu ca element nou. De asemenea, sistemul de control adaptiv al vitezei devine standard pe versiunea Journey și opțional pe Extreme, în combinație cu motorizările hibride.

