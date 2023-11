Cum arăta "limuzina" de la Dacia, modelul cu trei banchete, care putea transporta opt persoane: "O raritate"

O fotografie cu un prototip produs de Dacia pe care puține persoane l-au văzut a fost postată în mediul online.

Dacia MaxiBreak a fost creată spre sfârşitul anilor 1980 și pare să arate ca o limuzină.

Model Break lung de 5.125 metri, cu trei banchete putea transporta opt persoane şi era echipată cu un motor de 1397 cmc, potrivit promotor.ro.

Achiziţia unei astfel de mașini se făcea doar pe bază de comandă.

Se pare că au fost realizate aproximativ 38 de maşini, vândute ulterior ACR-ului. Acestea erau folosite ca maşină de asistenţă sau ca ambulanţe pentru spitale.

"Dacia MaxiBreak, o raritate...", scrie în textul care însoțește fotografia postată pe pagina Fabricat în România, de pe Facebook.

"Am mers cu ea"

Unii dintre cei care au comentat se laudă că ar fi mers sau ar fi văzut mașina, alții pun la îndoială că ar fi existat.

"Această chestie a fost făcută în uzina de la Mioveni pentru șoferii care duceau mașini în parc. Era o mică distanță de la finalul benzii de montaj până la parcul de mașini. Era cursa șoferilor, să nu vină pe jos din parc și să încapă mai mulți."

"Am mers cu ea, dar nu avea și cupola aceea adăugată. Se voia limuzină, câteva hoteluri aveau așa ceva. Prea mare confort nu era. Iar Oltcit papuc era incomod de condus, iar în spate intrau 16 lăzi de bere."

"Desi am avut in decursul timpului doua Dacii 1300, habar nu am avut ca a fost fabricată varianta de mai sus!"

"Am văzut una prin Mioveni, in anii 90...dar nu avea suprastructura aceea pe plafon."

"Dacie mansardată."

"Sa le restaureze pentru muzeu, felicitări și baftă!"

