Dacia, tot mai bine vândută în Europa. Care sunt țările unde autoturismul românesc înregistrează vânzări peste mărcile celebre

Autor: Daniel Groza
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 07:39
168 citiri
Dacia, tot mai bine vândută în Europa. Care sunt țările unde autoturismul românesc înregistrează vânzări peste mărcile celebre
Bigster este noua vedetă pe piața auto/ FOTO: Dacia

Dacia marchează o creștere puternică pe piețele europene, cu peste 50.000 de vehicule vândute în iulie și peste 60.000 la nivel global, depășind din nou marca Renault. Primele date din august confirmă trendul ascendent, susținut de modelele Sandero, Duster și noul Bigster, chiar dacă în Franța vânzările au înregistrat o scădere.

Marca Dacia a încheiat luna iulie cu un volum vândut în Europa de 51.100 autovehicule, ceea ce reprezintă o creștere de 14% față de luna similară din 2023.

Profit.ro arată un volum vândut de 61.200 vehicule, cu un avans de 12% față de anul trecut. Dacia a atins un volum total de 417.200 vehicule vândute, după primele șapte luni din acest an, cu o medie lunară de aproape 60.000 de vehicule, ceea ce poate să ducă la un nou record de vânzări, care va depăși astfel performanța din 2019.

În Europa, vânzările Dacia au crescut cu 3 procente, ajungând la 339.229 unități. Primele statistici din luna august confirmă deja o continuare a acestor rezultate, cel puțin pe cele mai mari piețe ale mărcii.

Sandero, Duster și Bigster, vedete pe piața auto

În Germania, Dacia a vândut în a opta lună din an 5.200 de vehicule, marcând o nouă creștere consistentă, de 15,5%, bazată pe cele trei modele populare, Sandero, Duster și, începând din acest an, Bigster.

Noul model, Bigster și-a confirmat popularitatea, cu un volum de 1.302 unități vândute în august, care ridică volumul livrat de acest model pe piața germană la 6.533 unități. Bigster se instalează pe locul al doilea după Sandero, care a vândut 1.840 de unități în august, cu 18.116 unități vândute de la începutul anului. Duster s-a mulțumit cu locul al treilea, cu 1.000 de unități, fiind evident faptul că a fost afectat de lansarea lui Bigster. Duster are însă 10.700 de unități vândute în acest an. De la începutul anului, Dacia a livrat clienților germani 47.878 vehicule, având o perspectivă realistă să depășească pragul de 70.000 de vehicule la finalul anului.

Pe cea mai mare piață a mărcii, Franța, marca Dacia a avut în august vânzări mai mici cu 6 procente, la un volum de 8.259 de vehicule, un rezultat influențat de baza de raportare mare din 2023, când erau introduse mai multe modele noi. Cota de piață a Dacia s-a apropiat din nou de 10%, menținându-se la peste 2 puncte procentuale în fața rivalilor de la Citroen. După opt luni, Dacia are un volum vândut de 96.000 de vehicule în Franța, cu un procent sub nivelul din 2023 și o cotă de piață de 9,2%. Sandero rămâne cel mai vândut model, cu 44.160 unități, aflat în continuare pe locul 3 în topul celor mai populare modele din această țară. Duster se află pe locul 6, cu 26.900 de unități, iar Jogger a coborât pe 22, cu 10.670 unități. Crește în schimb Bigster, care a ajuns deja la aproape 10.000 de vehicule vândute, dintre care 3.347 au fost înmatriculate doar în august.

Premieră la Dacia. Se face "sfânta treime" dorită de români: 4x4, cutie automată și consum mic. Plus padele pe volan. Două modele primesc îmbunătățirile GALERIE FOTO
Premieră la Dacia. Se face "sfânta treime" dorită de români: 4x4, cutie automată și consum mic. Plus padele pe volan. Două modele primesc îmbunătățirile GALERIE FOTO
Dacia a anunțat introducerea în gamă a noului grup motopropulsor hybrid-G 150 4x4, disponibil până la sfârșitul acestui an pentru modelele Duster și Bigster. Producătorul prezintă acest...
„Aurul digital”, noua metodă de tranzacționare pe piața investițiilor. Ce este și cum schimbă regulile jocului pe piețele financiare
„Aurul digital”, noua metodă de tranzacționare pe piața investițiilor. Ce este și cum schimbă regulile jocului pe piețele financiare
Londra, centrul unei piețe a aurului de aproape 930 de miliarde de dolari, ar putea intra într-o nouă eră odată cu planurile Consiliului Mondial al Aurului de a lansa tokenuri digitale...
#Dacia, #autoturism, #vanzari, #Europa, #Germania, #Franta , #Dacia
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Scandal major in Sanatate, dupa conferinta de la Brasov a medicilor conspirationisti: masurile anuntate de ministrul Rogobete
a1.ro
Mesaje crestine la Nasterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitari cu urari pentru sarbatoritii zilei de pe 8 septembrie
ObservatorNews.ro
Unde se ducea Cristi, tanarul de 21 de ani mort in accidentul de la Budeasa. Rudele si prietenii, in soc

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dacia, tot mai bine vândută în Europa. Care sunt țările unde autoturismul românesc înregistrează vânzări peste mărcile celebre
  2. „Aurul digital”, noua metodă de tranzacționare pe piața investițiilor. Ce este și cum schimbă regulile jocului pe piețele financiare
  3. Exercițiu de imaginație: cum ar arăta o lume fără TVA. „Nu este obligatoriu în sens absolut, dar în practică este aproape imposibil să renunțăm la această taxă”
  4. Turnură dramatică pentru Trump: Lovitură grea pentru președintele american, SUA ar putea da înapoi 200 de miliarde VIDEO
  5. Caramitru oferă soluția când sunt "greve de bugetari": "îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește. Și după redeschizi alta și faci concurs"
  6. Casa de Pensii are costuri cu Poșta de 10 ori mai mari, pentru a trimite pensiile cash, decât comisioanele bancare plătite pentru pensionarii care au card
  7. CNAIR anunță că suspendă temporar sistemul de plată pentru roviniete. Care este motivul
  8. Viața unui tânăr după ce a șters toate aplicațiile de pe telefon: "Mi-a schimbat felul în care gândeam, dormeam și vorbeam cu oamenii"
  9. Pe piața RCA s-ar putea consemna încă un faliment, similar celor ale City Insurance şi Euroins, avertizează Confederația Transportatorilor UPDATE
  10. Mașina îți va spune singură dacă ești prea bătrân ca să mai conduci. Un gigant auto din SUA a brevetat sistemul care te judecă în mers