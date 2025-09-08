Dacia, tot mai bine vândută în Europa. Care sunt țările unde autoturismul românesc înregistrează vânzări peste mărcile celebre

Dacia marchează o creștere puternică pe piețele europene, cu peste 50.000 de vehicule vândute în iulie și peste 60.000 la nivel global, depășind din nou marca Renault. Primele date din august confirmă trendul ascendent, susținut de modelele Sandero, Duster și noul Bigster, chiar dacă în Franța vânzările au înregistrat o scădere.

Marca Dacia a încheiat luna iulie cu un volum vândut în Europa de 51.100 autovehicule, ceea ce reprezintă o creștere de 14% față de luna similară din 2023.

Profit.ro arată un volum vândut de 61.200 vehicule, cu un avans de 12% față de anul trecut. Dacia a atins un volum total de 417.200 vehicule vândute, după primele șapte luni din acest an, cu o medie lunară de aproape 60.000 de vehicule, ceea ce poate să ducă la un nou record de vânzări, care va depăși astfel performanța din 2019.

În Europa, vânzările Dacia au crescut cu 3 procente, ajungând la 339.229 unități. Primele statistici din luna august confirmă deja o continuare a acestor rezultate, cel puțin pe cele mai mari piețe ale mărcii.

Sandero, Duster și Bigster, vedete pe piața auto

În Germania, Dacia a vândut în a opta lună din an 5.200 de vehicule, marcând o nouă creștere consistentă, de 15,5%, bazată pe cele trei modele populare, Sandero, Duster și, începând din acest an, Bigster.

Noul model, Bigster și-a confirmat popularitatea, cu un volum de 1.302 unități vândute în august, care ridică volumul livrat de acest model pe piața germană la 6.533 unități. Bigster se instalează pe locul al doilea după Sandero, care a vândut 1.840 de unități în august, cu 18.116 unități vândute de la începutul anului. Duster s-a mulțumit cu locul al treilea, cu 1.000 de unități, fiind evident faptul că a fost afectat de lansarea lui Bigster. Duster are însă 10.700 de unități vândute în acest an. De la începutul anului, Dacia a livrat clienților germani 47.878 vehicule, având o perspectivă realistă să depășească pragul de 70.000 de vehicule la finalul anului.

Pe cea mai mare piață a mărcii, Franța, marca Dacia a avut în august vânzări mai mici cu 6 procente, la un volum de 8.259 de vehicule, un rezultat influențat de baza de raportare mare din 2023, când erau introduse mai multe modele noi. Cota de piață a Dacia s-a apropiat din nou de 10%, menținându-se la peste 2 puncte procentuale în fața rivalilor de la Citroen. După opt luni, Dacia are un volum vândut de 96.000 de vehicule în Franța, cu un procent sub nivelul din 2023 și o cotă de piață de 9,2%. Sandero rămâne cel mai vândut model, cu 44.160 unități, aflat în continuare pe locul 3 în topul celor mai populare modele din această țară. Duster se află pe locul 6, cu 26.900 de unități, iar Jogger a coborât pe 22, cu 10.670 unități. Crește în schimb Bigster, care a ajuns deja la aproape 10.000 de vehicule vândute, dintre care 3.347 au fost înmatriculate doar în august.

