Renault: 5% din masinile vandute in Franta vor fi Dacia

La fiecare 20 de masini vandute in Franta, una va fi Dacia, cel putin asa spera oficialii Renault ca se va prezenta situatia peste cativa ani.

Vanzarile marcii romanesti pe piata franceza ar putea atinge in acest an cifra de 50.000 unitati, cu 50% peste nivelul raport in 2007 si de aproape trei ori mai mare decat in urma cu doi ani.

"Am vrea sa vindem 50.000 sau chiar 55.000 de unitati in Franta in acest an, fata de 33.000 in anul trecut si 18.000 in 2006", a precizat Jacques Fauvet, directorul comercial al grupului francez, citat de Le Figaro.

Potrivit oficialului Renault, vanzarile Dacia in Hexagon trebuie sa ajunga la 100.000 de unitati in urmatorii doi ani. Atingerea acestei cifre ar echivala cu o cota de piata de 5% pe piata auto din Franta.

"Incercam sa regasim cu Dacia, segmentele de piata pe care Renault le avea in urma cu cativa ani", a completat directorul comercial pentru publicatia franceza.

