Cea mai ieftina masina din Europa, testata de Fifth Gear: Daca vreti un chilipir, cumparati Sandero (Video)

Dacia Sandero a fost testata recent in cadrul uneia dintre cele mai cunoscute emisiuni TV cu profil auto, Fifth Gear, concluziile fiind pozitive pentru autoturismul companiei din Romania.

Jonny Smith, unul dintre realizatorii Fifth Gear, a plecat la drum cu o Sandero in varianta de baza, care in Marea Britanie costa 5.995 de lire sterline. La acest pret, modelul Dacia este cel mai ieftin autoturism nou de pe piata din Europa.

"Cu 6.000 de lire nu poti cumpara prea multe in lumea auto: doua pahare de sampanie de la Aston Martin, doua sticlute de after shave de la Bentley sau o roata de Bugatti Veyron. Numai roata, fara cauciuc. Sau cea mai ieftina masina din Europa, Dacia Sandero", incepe materialul Fifth Gear.

Smith a ales sa parcurga un drum de o mie de kilometri la volanul Daciei Sandero in numai doua zile pentru a simula, spune el, o luna de utilizare obisnuita.

Pe parcursul calatoriei sale catre o statiune montana de lux, a vorbit despre avantajele si dezavantajele Daciei.

"Sandero foloseste o tehnologie ceva mai veche, care a fost deja proiectata, ale carei costuri de cercetare si dezvoltare au fost deja acoperite, o tehnologie asamblata intr-un pachet ceva mai diferit. Sunt piese frantuzesti si calitate a asamblarii romaneasca", spune Smith, care nu uita sa precizeze ca, la 5.995 de lire sterline, Sandero vine fara trapa, geamuri electrice sau climatizare, insa cu suficient de multe elemente de siguranta.

Dupa doua zile si o mie de kilometri, realizatorul Fifth Gear a tras concluzia in ceea ce priveste Dacia Sandero:

"

Sandero este dovada ca ieftin nu trebuie sa insemne si urat. Daca vreti un adevarat chilipir, cumparati un Sandero!