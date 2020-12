Dacia Sandero i-a impresionat pe locuitorii din Marea Britanie: "Cea mai ieftina masina noua inainte de Brexit"

Pretul la care poate fi cumparata este de 7.995 de lire sterline, pret valabil insa numai pentru o precomanda facuta inainte de Brexit , 31 decembrie 2020, noteaza Stirileprotv.ro Jurnalistii britanici au laudat modelul romanesc, spunand ca este la jumatate fata de pretul Renault Clio, si are o serie de dotari inspirate de la marcile de lux, cum ar fi comutatoare care le imita pe cele de la Bentley, scaune ergonomice, lumini LED si stopuri spate inspirate din modelele Lamborghini."Este practic, motorul, sasiul si partea electrica de la noul model Clio, dar la jumatate de pret", scrie The Sun.Revista franceza L'Automobile Magazine a realizat un top 100 al celor mai fiabile masini disponibile in Europa. In aceasta ierarhie, Dacia Sandero a ocupat ultimul loc in categoria din care face parte, fiind considerata masina cel mai putin fiabila.