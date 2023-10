Dacia Sandero II, "made in Romania", laudata de presa europeana

In ultima perioada, noua limuzina Dacia Sandero II, aflata in programul uzinelor de langa Pitesti, atrage tot mai insistent atentia presei occidentale.

Un articol recent, publicat in La Tribune, o caracterizeaza astfel: "Este exact masina de care ai nevoie, ca sa nu te usture la buzunar. Sub acest aspect, n-are niciun concurent, fiind placuta, convenabila si prezentand siguranta la drum. Pe scurt, masina Renault romaneasca este ideala in perioada de criza"

Continuandu-si aprecierile, ziarul caracterizeaza noul tip Dacia ca pe o masina suficient de mare la un pret foarte mic, care porneste in Franta de la 7.900 euro.

Referindu-se la aspectele negative, articolul considera ca interiorul, unde atat bordul, cat si tapiteria sunt dominate in prima varianta de culoarea neagra, creaza o atmosfera oarecum lugubra, neadecvata bunei dispozitii pe care calatorul si-o doreste in masina, de exemplu cand calatoreste cu familia in vacanta.

Probabil ca, tot pentru a nu creste costurile, constructorul a prevazut volanul reglabil numai ca inaltime, nu si ca adancime, ceea ce il dezavantajeaza pe sofer. Acestuia s-ar putea sa nu-i placa nici modul de reglare a inaltimii scaunului - o manevra oarecum anevoioasa.

Bordul este prevazut cu aparatura strict necesara, constructorul neingadundu-si cheltuieli pentru alte dotari, decat cele legate direct de buna exploatare si de siguranta in mers.

Articolul face referire si la motorul turbo pe benzina de 90 CP, un motor silentios si lipsit de trepidatii. Motorul a facut fata impecabil la testele pe teren muntos, cu multe serpentine, efectuate in Andaluzia.

Cu toate acestea, motorul n-ar rezista in cazul unor urcusuri abrupte. Nici nu putem pretinde exercitii de performanta din partea unei masini construite pentru drum normal si cu costuri scazute.

Apreciind calitatile deosebite ale cutiei de viteze, autorul considera ca totusi ambreiajul are cursa prea scurta, nepermitand soferului sa actioneze fin, mai ales la porniri.

Masina tine bine la drum lung, dar se comporta lenes la viraje, datorita rotilor mici, cu anvelope late. In compensare, calitatea suspensiilor o face sa se comporte neasteptat de bine pe drumurile denivelate.

In ce priveste eficienta economica a masinii, aceasta n-are rival in Europa sub aspectul pretului ei, dar se situeaza in urma altor limuzine, chiar mai cu pretentii, privind consumul: motorul consuma peste 8 litri la suta de kilometri.

S-ar putea insa ca acest aspect sa nu indeparteze cumparatorii, care in momentul cumpararii sunt tentati sa numere mai curand banii pe care ii scot imediat din buzunar, decat cei pe care ii vor cheltui in urmatorii ani.

Concluzia arata ca masina fabricata la Pitesti, in Romania, este cea mai buna alegere pentru un european, in afara de cazul cand ar fi dispus sa puna la bataie bani grei, ca sa-si ia o masina de lux.

