Dacia va lansa 4 modele noi in 2012

Pentru anul viitor, Dacia a pregatit patru modele noi, in conditiile in care 2011 a fost cel mai bun an al acestui constructor auto.

"Circa 91% din totalul de produse au fost exportate si daca facem un raport, comparativ cu 2010, atingem o crestere de 24-25%. Valoric, este cel mai bun an din istorie pentru industria auto. Am rezerve insa ca anul 2012 va fi la nivelul celui pe care il inchidem acum. Piata auto n-are cum sa creasca anul viitor decat probabil cu un simbolic 5% fata de 2011", a declarat Constantin Stroe, vicepresedintele companiei Dacia, la The Money Channel.

Astfel, pentru a revitaliza achizitiile de masini noi in 2012, Dacia va lansa patru modele noi de masini.

Bazandu-se pe informatii din interiorul companiei Renault, cei de la Caridisiac.com au prezentat noutatile despre Logan 2.

Noul automobil va fi comercializat in doua variante de caroserie, sedan si hatchback, iar motorizarea va fi mai puternica: motorul diesel va dezvolta intre 70 si 110 cai-putere, iar cel pe benzina, de la 75 la 105 CP. In plus, emisiile toxice vor fi reduce.

Masina va avea 4,4 metri lungime, cu 0,25 metri mai mult decat versiunea actuala. Dacia Logan 2 va fi prezentata la Salonul Auto de la Paris, care va debuta pe 29 iulie 2012, si va fi pusa in vanzare de la sfarsitul anului 2012.

Automobilul va fi realizat la Pitesti, pretul estimat pentru piata franceza fiind de 7.800 de euro.

Dacia Popster va fi disponibila in doua variante de caroserie, una cu jante de aliaj, de dimensiuni mai mari si usi glisante, si una de dimensiuni mai reduse, cu jante din otel. Pretul aproximativ este de 14.800 euro pentru versiunea de baza, scrie Autoexpress.com.

Sandero Stepway va suferi un facelift in 2012, conform Noticias Automitivas. Cele mai importante modificari vor fi la partea frontala, faruri, spoiler si scut. Noul Stepway va avea un spoiler nou din plastic, un scut nou de culoare argintie, iar grila radiatorului va avea dimensiuni mai mici. Masina va avea proiectoare noi si stopuri fumurii cu un nou design. Si varianta clasica de Sandero, va suferi cateva modificari estetice.