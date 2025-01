Presa italiana, despre noua Dacia Sandero: Va fi o revolutie, schimbarile vor fi majore. Chiar si pretul va creste (Video)

Presa italiana a publicat noi informatii despre urmatoarea generatie a Dacia Sandero.

Constructorul de la Mioveni va lansa noul Sandero undeva spre finalul acestui an, iar modelul va ajunge in reprezentante cel mai probabil in 2020.

Jurnalistii italieni de la Motori News scriu insa ca "Dacia pregateste o revolutie" si ca schimbarile de la Sandero vor fi majore.

In primul rand, este vorba despre o crestere in dimensiuni. Conform sursei citate, noul Sandero va avea in jur de 4.30 metri, fata de 4.07 metri cat are modelul actual. De altfel, Sandero va fi construit pe o noua platforma, pe care mai regasim si Renault Clio.

Apoi, o alta schimbare importanta este legata de capacitatea portbagajului, ce va creste pana la 380-400 de litri.

In plus, calitatea materialelor din interior se va imbunatati, iar optiunile si dotarile de siguranta vor fi variate.

Italienii mai dezvaluie ca pe Sandero vom regasi franare automata in caz de urgenta, sistem de recunoastere a pietonilor si un sistem MediaNav Evo 2.0 compatibil cu Android Auto si Apple Car.

In ce priveste pretul, se asteapta ca acesta sa creasca si sa fie de aproximativ 11 mii de euro.

Nemtii de la AutoBild au publicat imagini cu viitoarea Dacia Sandero inca de anul trecut, iata-le mai jos:

