Dacia vrea cel mai prestigios trofeu din lumea raliurilor. Legende ale sportului pilotează pentru marca românească. Primul succes a avut loc deja VIDEO

Dacia și-a prezentat piloții și mașina cu care este gata să cucerească Raliul Dakar din 2025. Echipajul Dacia Sandrider este format din Cristina Gutierrez, Nasser Al-Attiyah (câștigător de 5 ori al Raliului Dakar) și Sebastien Loeb (câștigător de 9 ori al Campionatului Mondial de Raliuri). Ceremonia a avut loc la București, a scris Automarket.ro.

Francezul Sebastien Loeb este, pentru raliuri, ce este Michael Schumacher pentru Formula 1, adică pilotul cu cele mai multe titluri câștigate. Este considerat unul dintre cei mai buni piloți ai tuturor timpurilor. De trei ori a terminat pe locul 2 în Raliul Dakar, în 2017, 2022 și 2023. Dacia speră să îi aducă trofeul.

„Cu siguranță proiectul celor de la Dacia în Dakar este mult mai modern decât alte proiecte pe care le putem vedea în jur. De asta am și vrut să vin la Dacia, pentru că am văzut proiectul, am văzut resursele pe care vor să le pună în acest plan.

Tot ce nu mi-a plăcut la vechea mea mașină de curse, am putut schimba la Sandrider.

Sunt norocos deoarece, la 50 de ani, un producător de mașini m-a rugat să concurez pentru el și mi-a dat șansa să pot să îmi trăiesc în continuare pasiunea” a spus Sebastien Loeb, într-un interviu pentru Automarket.ro.

Cel care i-a „suflat” trofeul Dakar lui Loeb în 2022 și 2023 este chiar noul lui coleg de echipă. Nasser Al-Attiyah este al doilea cel mai de succes pilot din istoria raliului Dakar, după ce a câștigat a cincea oară acest eveniment în anul 2023.

DACIA SANDRIDER

Inspirat din conceptul Manifesto, laboratorul de idei al Dacia prezentat în 2022, Sandrider este un vehicul creat special pentru rally-raid, bazat pe competențele Renault Group și pe experiența recunoscută a companiei britanice Prodrive, specializată în sportul auto, a transmis Dacia la începutul anului, când a prezentat mașina.

Sandrider cântărește cu circa 15 kg mai puțin față de prototipuri comparabile. Acest lucru a fost posibil prin utilizarea unui șasiu tubular mai ușor, prin folosirea fibrei de carbon pentru panourile de caroserie, prin eliminarea oricărui element inutil și prin folosirea unui motor mai compact și mai ușor.

Sandrider este echipat cu un motor care funcționează cu combustibil sintetic furnizat de Aramco. Pentru marca Dacia, Raliul Dakar este terenul de testare ideal al acestei tehnologii.

Date principale:

Categorie FIA: Ultimate T1+

Șasiu: tubular

Caroserie: fibră de carbon

Motor: V6, 3 litri, biturbo

Putere maximă: 264 kW/359 CP

Cuplu maxim: 539 Nm la 4.250 rot./min.

Transmisie: 4X4

Cutie de viteze: secvențială cu 6 trepte

Suspensii Față/Spate: braț dublu

Cursa suspensiei: 350 mm

Roți: Jante de aluminiu 17”

Anvelope: BF Goodrich 37”

Lungime x Lățime x Înălțime: 4.140 x 2.290 x 1.810 mm

Ampatament: 3.000 mm

Console Față/Spate: 590/550 mm

PRIMA VICTORIE

Dacia Sandrider a obținut un rezultat de debut spectaculos, cu locurile 1 și 2 la Rallye du Maroc, după cinci zile de competiție obositoare, acoperind aproape 2500 de kilometri de teren accidentat.

Raliul Dakar 2025 are loc în Arabia Saudită, între 3 și 17 ianuarie.

