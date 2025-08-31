Șeful Dacia, Denis le Vot, pregătit să plece, supărat că nu a fost ales la conducerea Renault. Cum rămâne cu mașinile pe care le pregătește Dacia SURSE

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 31 August 2025, ora 07:52
Denis le Volt pleaca de la Dacia FOTO: X/ @autocar

O informație apărută pe surse sugerează că, în urma schimbărilor din vârful Renault Group după plecarea fostului CEO, poziția de conducere a mărcii Dacia ar putea rămâne vacantă în toamnă.

Conform relatărilor presei din Franța și citate de profit.ro, Denis le Vot intenționează să renunțe la funcția de director al Dacia. Acesta, considerat unul dintre artizanii performanței brandului românesc în ultimii ani, ar fi dezamăgit de faptul că nu a fost ales să preia conducerea grupului Renault în locul lui Luca de Meo.

Informația nu a fost confirmată de companie până în acest moment.

Pentru toamna acestui an, Dacia are programată prezentarea unei noi strategii de produse, un plan care va contura gama mărcii pentru următorii ani. Denis le Vot s-a aflat, conform presei franceze, printre numele luate în calcul pentru poziția de CEO al Renault Group, însă în luna august conducerea grupului a ales să îl numească pe François Provost la conducerea executivă.

Din 2021, Denis le Vot ocupă funcția de director al Dacia, fiind primul CEO al diviziei create atunci și care reunea mărcile Dacia și Lada. După retragerea Renault din Rusia și oprirea activității Lada, Dacia a rămas singura marcă din cadrul business unit dedicat vehiculelor accesibile dezvoltate pe platforma CMF-B.

În cei trei ani de mandat, Le Vot a reușit să readucă vânzările la nivelul de dinainte de pandemie și de criza semiconductorilor. Sub coordonarea sa au fost lansate mai multe modele de succes: noul Duster, versiunea electrică Spring, crossoverul Jogger și SUV-ul Bigster, acesta din urmă devenind în câteva luni unul dintre cele mai bine vândute automobile din segmentul compact SUV pe piața europeană.

Tot echipa condusă de Le Vot a inițiat dezvoltarea a două noi modele compacte, proiecte ce vor fi finalizate și lansate comercial în cursul anului viitor. În paralel, sunt în lucru și alte produse importante: noua generație Spring, programată pentru 2026, și primul Sandero complet electric.

