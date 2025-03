Dacia lanseaza un model special

Dacia lanseaza o versiune speciala a modelului Duster pe piata din Marea Britanie.

Constructorul de la Mioveni va lansa un Duster in varianta de marfa, in care bancheta spate este eliminata in favoarea unui portbagaj mai spatios, anunta Automarket.

In acest fel, sarcina utila ajunge la 550 de kilograme, iar volumul de incarcare pana la 1.150 de litri.

Conform sursei citate, versiunea comerciala a lui Duster se numeste Commercial si este oferita atat in versiuni 4x2, cat si in versiuni 4x4.

Va fi disponibila o singura motorizare, cea de 1.5 dCi de 110 cai putere.

Aceasta versiune va fi construita la uzina de la Mioveni si va fi livrata in Regatul Unit incepand cu luna viitoare.

Peste 16.000 de Dusteruri au fost vandute in UK de la lansarea acestui model pe piata respectiva, la inceputul anului 2013.

