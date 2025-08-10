Dacia Mioveni incheie cu victorie stagiul din Antalya

Fotbalistii de la Dacia Mioveni au invins cu scorul de 1-0, formatia FC Karabach, din prima liga din Azerbaidjan (locul 8), in ultimul meci de verificare disputat in cadrul stagiului din Antalya.

Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Robert Neagoe, in minutul 65, dintr-un penalti obtinut de Vrajitoarea.

Antrenorul Sorin Cartu a inceput partida in urmatoarea formula de joc: Stanca - Miclaus, Olteanu, Daouda, Baicu - Frasineanu, Murgan, Negoita - Bratu, H. Chiacu si Cl.Ionescu. In repriza a doua, au fost folositi si ceilalti jucatori Ilie, Ghindeanu, Jula, Voicu, Miclaus, Balauru, Trofin, Vladu, R. Neagoe, Chirciu si Vrajitoarea.

Lotul echipei Dacia Mioveni se va intoarce in tara duminica, jucatorii urmand sa aiba doua zile libere.

