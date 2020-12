FOTO Un tanar a reparat Dacia 1300 veche de 44 de ani, cumparata de bunicul sau. Noua masina este o bijuterie pe roti

Radu Afrapt (26 de ani) a muncit trei ani la masina bunicilor sai, care ajunsese intr-o stare deplorabila. A reusit sa readuca farmecul vechii Dacii 1300 pe care bunicul sau a condus-o zeci de ani.Tanarul sustine ca a decis sa repare masina in memoria bunicului sau, Afrapt Vasile, care a murit in urma cu 15 ani. Radu s-a nascut in 1994, dupa aproape 20 de ani de la momentul iesirii pe poarta fabricii a autoturismului."Masina era in comuna Sasciori, in curtea bunicilor mei. Era intr-o stare deplorabila, practic nimeni nu mai credea ca se poate face ceva cu ea. Timp de trei ani am muncit sa o repar si sa o readuc exact la forma pe care a avut-o la iesirea din fabrica. Am facut-o in memoria bunicului meu", a spus Radu pentru Adevarul Principala sa ocupatie este tatuajul, dar, in timpul liber, se dedica si meseriei de mecanic auto. Autoturismul a fost gata in urma cu circa doua saptamani si functioneaza cu vechiul sau motor, care era in stare buna si avea 90.300 de kilometri la bord. "Am cautat peste tot piese noi, pe la magazine, pe la prieteni. Acolo unde nu am gasit am pus si unele folosite pe care le-am reconditionat. Toate piesele de pe masina sunt originale, de Dacia. Pana si antigelul este de tipul celui folosit pe aceste autoturisme, de culoare verde", completeaza tanarul din Sebes.