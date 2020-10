FOTO VIDEO Cascadoria realizata in urma cu 25 de ani la Alba Iulia, devenita celebra in toata lumea. Cum a "zburat" Lae Dreghici cu o Dacia 1300 peste doua TIR-uri

Cascadorul "a zburat" cu o Dacia 1300, modificata, de pe o trambulina cu o inaltime de patru metri, peste doua TIR-uri asezate unul dupa celalalt. Lae Dreghici, cunoscut si ca Lae Cascadorul, avea atunci 43 de ani si era cunoscut pentru zeci de cascadorii in filme celebre. Copilotul sau a fost Mircea Buta. Aproape intreg orasul Alba Iulia a tinut sa fie prezent la fata locului, pentru a participa la un eveniment unic in viata oricarui om.Lae Dreghici, in 1995 la momentul cascadorieiDistanta in aer parcursa de masina in timpul cascadoriei a fost de 63,68 metri, cu o viteza de 140 km/h, la 11 metri inaltime. Masina a aterizat "in bot" si s-a rostogolit pe partea stanga. Chiar daca autoturismul a suferit avarii serioase, pilotul si copilotul au scapat nevatamati. Cascadoria nu a fost, in final, omologata, dar a fost cea mai spectaculoasa realizata pana atunci in Romania. Imagini au ajuns si la televiziuni din Europa si SUA, iar Lae Dreghici a fost invitat in America pentru a colabora cu cascadori de acolo. In iulie 2001, Nicolae Dreghici a ajuns in SUA, cu fiul sau, Robert. S-a intalnit cu nume mari in cascadorie, care lucrau pentru productii cinematografice de la Hollywood si a propus un spectacol la Las Vegas. "Era insa dupa 11 septembrie si toata nebunia ce incepuse atunci a facut ca autoritatile sa anuleze orice tip de spectacol, pentru a evita aglomeratiile", a spus cascadorul, acum in varsta de 68 de ani.

Cascada de la Drambar 1995 from Catalin Cadan



Pe site-ul sau, laedraghici.ro, cascadorul prezinta si o descriere a evenimentului din 15 octombrie 1995: "Pregatirea a inceput in urma cu trei luni, la Centrul de Calcul din Alba Iulia, unde au fost calculati parametrii ideali de executie. Fata de coordonatele pe care le-am pus la dispozitie calculatorului, a rezultat, cu putine modificari, ca aceasta cascada poate fi executata. Trambulina de peste patru metri imi asigura traiectoria necesara traversarii celor doua TIR-uri, in lungime de 28 metri, distanta pe care o voi parcurge in aproximativ doua secunde. Cascada consta in dorinta de a stabili un record national de saritura in lungime, cu un autoturism Dacia 1300. Coeficientul de dificultate al cascadei era foarte mare. Daca desprinderea de pe trambulina nu este centrala, atunci exista riscul sa fiu catapultat in afara spatiului de aterizare (...)







Dupa echiparea completa pentru cascada, am revenit cu masina minune care este Dacia 1300 cu echipament standard, mai putin suspensia. Echipamentul de protectie din masina a fost conceput si realizat de mine. Dupa plecarea spre pasarela Partos, la circa 1,5 km, lucru greu de scris, au aparut acele probleme la carburator, fara ca sa le mai pot remedia. Ajuns chinuit la pasarela, am hotarat schimbarea carburatorului de pe masina de cascada, cu carburatorul de pe masina ACR. Motoarele fiind fierbinti, schimbul s-a facut anevoios. Am trait un sentiment ciudat, stiind ca creez acea iluzie ca as putea avea o cadere psihica din cauza emotiei cascadei.







Cascadoria lui Lae Dreghici, prezentata la postul american RealTV

Carburatorul avut inainte pe masina de cascada imi dezvolta acea viteza de deplasare ideala pentru calculele facute, ca aterizarea sa fie in zona de protectie. Mai explicit, am pus << capastru >> carburatorului si am limitat cursa la cata viteza am avut nevoie. In masina, din precautie, am evitat instalarea aparatelor de bord, ca la impact sa nu opuna rezistenta organismului meu. De aceea n-am instalat nici vitezometru. Listarea pentru stabilirea vitezei ideale pentru aterizarea in zona de protectie am facut-o cu aparatul radar, pe acelasi drum de centura.

Daca eram singur in masina, stiam ce am de facut, fara sa cer pareri. L-am intrebat pe prietenul meu, Mircea: << Ai curajul sa stai linistit pe partea dreapta si eu sa fac cascada asa cum simt? >> Stiind ca Mircea are familia alaturi, sora si frate, nu am vrut sa-l supun la acel risc maxim, fara a-l pregati. Mircea, sigur, a fost la asentimentul meu si, la fel ca si mine, si-a dorit ca aceasta cascada sa fie de senzatie tare. Am hotarat ca momentul de cascadorie sa fie in cele mai naturale conditii cu putinta. Am imbracat acea camasa de executie a cascadei, m-am simtit in lumea mea, m-am imbratisat cu Mircea, ne-am dat mana, ne-am prins in acele centuri de siguranta, care au fost duble si am plecat de pe loc, la parametrii maximi ai autoturismului Dacia 1300 pregatit pentru aceasta cascada.

50.000 de oameni au asistat la eveniment

In masina de cascada am avut montata o camera de filmat video. Am incercat tot timpul sa vorbesc cu Mircea pentru a-l distrage de la acea emotie fireasca. Zbieram la el: << Mircea, sa nu te puna dracu sa sari din masina inainte de trambulina sau sa-ti fie teama de ceva, ca nu se intampla nimic! >> Mircea, foarte curajos, mi-a raspuns de fiecare data: << Ba, dimpotriva, mergem prea incet >> . De la intrarea pe trambulina, am incetat orice dialog si am pornit spre necunoscut. Dupa drumul parcurs peste TIR-uri si cartoane, la caderea spre sosea, am realizat ca o sa cadem ideal, raportat la pozitia pe care o aveam si efectul inertiei. Sigur, socul a fost asa cum l-ati vazut, dar preluat, in continuare, de acele rostogoliri care ne-au fost benefice.

Impreuna cu fiul sau Robert

Centurile pe care le-am avut pe masina de cascada au fost luate de pe masina de curse, centuri ham, prinse din patru parti. Ca masura suplimentara, am pus un al doilea rand de centuri. Pentru protectia organismului, am avut echipament complet si special pentru cascade, adus din Statele Unite. Cu toate ca am avut aceasta aglomeratie de centuri, la impact s-au cam rupt, dar noi nu am cedat. La sfarsitul cascadei, trebuia surprinsa o imagine cu iesirea din masina, insa, din cauza spectatorilor care s-au grabit sa se apropie de cascadori, aceasta nu a mai fost posibila. Am solicitat salvarea, voluntar, pentru a evita acea aglomeratie, dand posibilitatea redresarii situatiei. Nu am avut nicio fractura si nici o alta trauma care sa-mi dauneze sanatatii. Bratul drept mi-a fost tasat de ramforsarea din masina, care nu m-a iertat in timpul socurilor. Prietenul meu, Mircea, de asemenea, putin lovit la piciorul drept, se manifesta cu aceeasi senzatie fireasca, dupa un soc, pentru el, premiera absoluta".

Lae Dreghici a amia afirmat ca acea cascadorie a fost varful carierei sale si a contat foarte mult pentru ca a fost acasa, la Alba Iulia. Lae este cunoscut si pentru cascadoriile din filmele romanesti "Munti in flacari" (1980), "Burebista" (1980), Seria "Margelatu" - "Drumul oaselor" (1980) "Trandafirul galben" (1982) "Colierul de turcoaze" (1986), "Martori disparuti" (1988) "Mircea cel Mare".