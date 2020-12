Hotelul Traian din Baile Herculane este scos din nou la vanzare, la jumatate din valoarea initiala. Pretul cerut de proprietar

Hotelul Traian apartine companiei Dacia Hotel care in acest moment se afla in insolventa . Compania l-a scos la vanzare cu 1,3 milioane de euro, la jumatate din valoare de evaluare, de 2,6 milioane de euro.Hotelul a fost construit in anul 1969. In 2018 a facut obiectul unui dosar DIICOT. Procurorii antimafia au descoperit ca acesta era pe lista imobilelor instrainate din patrimoniul SC Hercules S.A. Baile Herculane de grupul infractional constituit de Iosif Armas, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 123 milioane de lei, conform economica.net Hotelul a fost construit in perioada imparatului Franz Joseph al Imperiului Austroungar, a fost denumit, initial, Rudolf, dupa numele unicului fiu al lui Franz Joseph.Dupa primul razboi mondial, a fost cedat Romaniei si a primit numele de Hotel Carol continuand sa fie folosit pana la inchiderea din 2005, din cauza degradarii.Hotelul Traian are 74 de camere, un teren de circa 1.900 mp si o cladire de 1.800 mp, suprafata construita.Citeste si: