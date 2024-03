Mitingul de la Uzina Dacia s-a incheiat cu Hora Unirii

Mitingul de protest de la Mioveni la care au luat parte, joi, aproximativ noua mii de angajati de la Dacia si sindicalisti ai Blocului National Sindical s-a incheiat, in jurul orei 13.30, cand manifestantii au cantat si au dansat "Hora Unirii".

Pe toata durata actiunii de protest manifestantii au scandat lozinci precum "Unitate", "Nu plecam" si "Hotii", fluierand si huiduind de fiecare data cand liderii sindicali au vorbit, de la tribuna, despre administratia uzinei.

Manifestantii au avut pancarte cu mesaje precum: "Ne cersim existenta" si "Respingem asuprirea francezilor" si bat in tobe si au adus la protest un sicriu si o cruce pe care scrie "Mafia", pentru a sugera ca administratia Dacia ar vrea sa ingroape industria autohtona de autoturisme.

La miting au participat, in semn de solidaritate cu angajatii Dacia, sindicalistii de la Federatia Univers, sindicatele Postei Romane din Bucuresti, Dambovita, Dolj si Olt, filialele BNS Olt si Dolj, Sindicatul Automobile Craiova, Sindicatul ArcelorMittal Galati si reprezentanti ai Sindicatului CGD Cleon Renault din Franta.

Liderul BNS Dumitru Costin le-a spus manifestantilor ca prin greva generala se inregistreaza zilnic pierderi de zece milioane de euro, iar administratia uzinei incearca sa-i pacaleasca pe muncitori si sa-i dezinformeze.

"Sunt patru zile de cand faceti greva si am inteles ca sunt pierderi zilnice de 10 milioane euro. Sunt deci 40 de milioane de euro pierderi. Nu era oare mai bine decat sa aiba aceste pierderi administratia sa puna mana sa negocieze cu sindicatul? Este o intrebare la care normal ca raspunsul este da, dar este o intrebare care ridica si un semn de intrebare. Daca oamenii astia isi permit sa piarda zece milioane de euro zilnic, inseamna ca cifrele pe care ni le-au prezentat la negociere sunt masluite. Eu va spun ca deja au probleme cu fabricantii de subansamble si daca incepe sa se produca pe stoc si sa fie pierderi mari va fi rau. Ei incearca sa va pacaleasca si va rog sa nu plecati urechea la dezinformari", le-a spus Dumitru Costin, de la tribuna, participantilor la actiunea de protest.

Liderul BNS le-a mai spus oamenilor ca sindicatele nu vor ceda pana cand nu vor castiga "aceasta batalie".

"Sa nu uite Dacia ca a cumparat aceasta uzina la un pret modic. Daca in 1990 cu 28.000 de angajati se produceau anual 100.000 de masini, acum cu 12.000 de salariati se produc 200.000 de masini. Au plecat 16.000 de oameni, au plecat sustinuti financiar de statul roman. A crescut productivitatea, sunteti mai buni si mai eficienti si totusi in buzunarul vostru nu se vede", a sustinut presedintele Blocului National Sindical.

Antonio de Almeida, reprezentantul sindicatului francez CGD Cleon Renault, s-a adresat si el multimii, spunand ca "salariatii romani nu sunt nebuni".

"Uzina de la Pitesti se comporta foarte bine, succesul Logan este foarte mare si noua vaca de muls a Renault genereaza enorme profituri. Fabrica de masini nu trebuie sa rimeze cu salarii mici si o viata mizerabila. Salariatii trebuie sa lupte alaturi de noi pentru conditii de viata. Voi va cereti drepturile, iar administratia Renault trebuie sa negocieze si sa plateasca muncitorii de la Dacia. Si in Franta, dar si in Romania ne luptam cu acelasi patron si vom invinge", a spus Antonio de Almeida.

In a patra zi de greva, muncitorii de la uzinele Dacia Renault au iesit, joi, in strada. Peste 6.000 de sindicalisti au participat la un miting de solidaritate organizat de Blocul National Sindical in centrul orasului Mioveni, relateaza Realitatea TV.

Pe de alta parte, negocierile dintre sindicalisti si conducerea uzinelor au esuat. Administratia a oferit muncitorilor o majorare de 156 de lei la salariu, insa sindicalistii au refuzat si cer o crestere cu 550 de lei.

Muncitorii de la Dacia Renault au oprit lucrul luni si au declansat greva generala pe termen nelimitat. In fiecare zi de greva, societatea inregistreaza pierderi de aproximativ 10 milioane de euro.

