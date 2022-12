Renault pregateste Dacia Kangoo

Renault va lansa, in a doua jumtate a anului 2012, un nou model de automobil din clasa MPV, care va purta sigla Dacia: Kangoo.

Automobilul ar trebui sa coste de doua ori mai putin decat un Renault Kangoo si va fi produs in Tanger, in fabrica ce va fi inaugurata pe 9 februarie, scrie La Tribune.

Lansarea modelului va avea loc la doar cateva luni dupa ce francezii vor scoate pe piata noul model Lodgy.

Dacia Kangoo va fi de doua ori mai ieftina decat un Renault Kangoo, care are un pret de pornire de 17.600 de euro.

Masina va imprumuta 70% din componente de la alte modele Dacia si va fi construita pe aceeasi baza ca si Renault Scenic.

Diferenta de pret vine din faptul ca, in Maroc, forta de munca costa 250 de euro pe luna, in timp ce in Romania salariul net al unui angajat depaseste 450 de euro, noteaza francezii.

