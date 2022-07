Sever Muresan: "Sunt o victima, nu a justitiei, ci a inscenarilor"

Sever Muresan sustine ca cel care a declansat toata actiunea juridica a fiscului francez impotriva sa este opozantul lui din fostul consiliu de administratie al Bancii Dacia Felix, Ion Ilie Mania, si ca acesta s-ar fi bucurat in 1996 de un important sprijin politic al partidului aflat atunci la putere, PDSR.

Sever Muresan a declarat in exclusivitate la o emisiune a postului Realitatea TV ca il suspecteaza pe Mania, care parasise tara in 1993 dar s-a reintors la scurt timp pentru a deveni investitor la Banca Dacia Felix, ca ar fi autorul denuntului anonim adresat fiscului francez, cu scopul de a scapa de acuzatiile care urmau sa ii fie aduse.

"In 1994 am constatat cu stupoare ca credite de zeci de milioane de dolari au fost acordate in baza unor garantii false la Banca di Napoli", a povestit Sever Muresan, care a mai precizat ca impotriva lui Mania a fost declansata o actiune in justitie in Italia, in anii 2002-2003, acesta fiind gasit vinovat de fals si uz de fals.

Muresan a mai declarat ca stie ca Ion Ilie Mania si-a agajat pe sume fabuloase, circa 4 milioane de dolari, avocati elvetieni extrem de priceputi care "stiau in ce fel se poate ataca o persoana publica prin interventia fiscului".

Totodata, omul de afaceri a insinuat ca Mania s-ar fi bucurat in 1996, an electoral, de sustinerea partidului aflat atunci la putere, PDSR. "Eu am intrat intr-un foc incrucisat al celor care se bateau in campania electorala", a spus Muresan, care se considera o "victima a inscenarilor", nu a justitiei.

Pe de alta parte, el a mai spus ca este convins ca va castiga procesul care se afla in derulare la Tribunalul din Constanta si ca va reusi sa recupereze creantele la care are dreptul.

Muresan a recunoscut ca in perioada in care a avut loc scandalul de la Dacia Felix se putea vorbi de o "adevarata jungla" pe piata bancara, deoarece regulamentul de activitate era abia la inceput.

In viziunea sa, "banca a pacatuit din cauza succesului de care se bucura", deoarece avea enorme lichiditati care trebuiau sa fie remunerate, motiv pentru care banca era obligata sa faca credite. "Sumele erau colosale si trebuiau sa fie rulate foarte repede. S-au dat si credite fara garantii", a recunoscut Muresan.

Cu toate ca sute de procese au fost declansate de clientii afectati de prabusirea bancii, Sever Muresan sustine ca nimeni nu a fost prejudiciat, in schimb, potrivit expertizelor aflate la dosarul care se judeca la Constanta, el insusi are de recuperat milioane de dolari, in calitate de fost actionar al bancii.

