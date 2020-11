UPDATE FOTO VIDEO Un trailer incarcat cu masini Dacia a luat foc pe autostrada Deva-Nadlac. Patru autospeciale mobilizate pentru stingerea focului

"Astazi, in jurul orei 15:35, am fost solicitati sa intervenim pentru lichidarea unui incendiu la un autotren ce transporta 8 autoturisme, pe autostrada A1, la km 452, pe sensul de mers Faget-Timisoara. La locul incendiului s-au deplasat de urgenta 4 autospeciale de stingere, un echipaj SMURD si 24 de pompieri", anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis.Autoritatile anunta ca nu s-au inregistrat victime, urmand sa fie stabilita cauza producerii incendiului."La sosirea echipajelor la locul interventiei, incendiul se manifesta cu ardere generalizata. S-a actionat de urgenta pentru stingerea incendiului. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Cauza producerii incendiului este in curs de stabilire", precizeaza autoritatile.Incidentul s-a produs in zona localitatii Traian Vuia din judetul Timis, pe autostrada A1 Deva - Nadlac, sensul de mers catre Nadlac. Circulatia rutiera este oprita pe sensul de mers spre Nadlac.Autoritatile precizeaza ca nu s-au inregistrat victime. Autotrenul era incarcat cu modele Duster.- stire in curs de actualizare -