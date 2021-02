Uzina Dacia din Mioveni si-a oprit productia din cauza crizei globale de semiconductori: "Afecteaza mare parte din sectorul auto"

Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa au scazut cu peste 30%

Potrivit Directiei Comunicare Groupe Renault Romania, "in cursul lunii februarie, Grupul Renault va adapta productia industriala pe fondul penuriei de componente electronice provenite de la anumiti furnizori. Astfel, activitatea de productie industriala de la Mioveni a fost intrerupta in data de 1 februarie. Echipele Grupului - Supply Chain si Achizitii sunt mobilizate pentru a gestiona impactul generat de aceasta criza mondiala, care afecteaza mare parte din sectorul auto", scrie profit.ro Producatori auto din intreaga lume opresc linii de asamblare a vehiculelor din cauza lipsei semiconductorilor, in unele situatii din cauza masurilor SUA impotriva unor producatori chinezi de cipuri. Sunt afectate uzine din China, America de Nord si Europa.Potrivit Directiei Comunicare Groupe Renault Romania, "in cursul lunii februarie, Grupul Renault va adapta productia industriala pe fondul penuriei de componente electronice provenite de la anumiti furnizori. Astfel, activitatea de productie industriala de la Mioveni a fost intrerupta in data de 1 februarie. Echipele Grupului - Supply Chain si Achizitii sunt mobilizate pentru a gestiona impactul generat de aceasta criza mondiala, care afecteaza mare parte din sectorul auto". Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat un declin de 30,2% in Europa anul trecut , iar cota de piata a producatorului de automobile a scazut la 3,4%, de la 3,7% in 2019, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.Restrictiile impuse in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), inclusiv inchiderea showroom-urilor, au avut un impact fara precedent asupra vanzarilor de masini, toate cele 27 de piete auto din UE inregistrand scaderi de peste 10%, informeaza ACEA.Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au cifrat anul trecut la 405.472 de unitati, in scadere fata de 2019 (580.816 vehicule). Conceptul Dacia Bigster a fost prezentat oficial joi, 14 ianuarie , si se anunta a fi un SUV pozitionat deasupra lui Duster, cu motorizari hibride si multe elemente din plastic reciclat.