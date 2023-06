Dacia a inregistrat in aprilie cel mai puternic avans al vanzarilor in Franta

Inmatricularile de autoturisme noi Dacia in Franta au inregistrat in aprilie cea mai puternica crestere in randul marcilor cu vanzari semnificative, de 45,6%, la 11.287 masini.

Avansul a fost de opt ori mai rapid decat cel al pietei franceze, unde Dacia ocupa locul cinci in topul marcilor. Vanzarile de autoturisme noi au crescut in Franta cu 5,8%, la 166.968 unitati.

Cota de piata a marcii Dacia a crescut de la 4,91% in aprilie anul trecut la 6,76%, arata date publicate de Asociatia Constructorilor Francezi de Automobile.

Doar marcile Renault (cota de piata de 18,91%), Peugeot (16,91%), Citroen (13,1%) si Volkswagen (8,18%) au avut vanzari mai mari decat Dacia in aprilie.

Vanzarile marcii Renault au urcat cu 11%, la 31.578 unitati, in timp ce rezultatul grupului francez cu acelasi nume, care detine si Dacia, s-a imbunatatit in aprilie cu 18,4%, la 42.865 unitati.

Producatorii francezi Peugeot-Citroen si Renault controleaza impreuna 55,73% din piata locala, fata de 53,2% in aprilie anul trecut.

Mai multe marci cu vanzari reduse au inregistrat cresteri mai puternice decat Dacia in luna aprilie. Astfel, inmatricularile Lancia (parte a grupului Fiat) au urcat de peste doua ori, la 789 masini, cele ale Lexus (marca premium a Toyota) cu 51,5%, la 297 masini, cele ale Jeep (grupul Fiat) de peste doua ori, la 160 de unitati, iar cele ale Infiniti (marca premium a Nissan) de aproape cinci ori, la 54 de masini.

In primele patru luni ale anului, inmatricularile Dacia au crescut de asemenea puternic, fiind devansate doar de cateva marci cu vanzari reduse.

