Dacia, lider absolut pe piata auto, de la vanzari pana la exporturi

Piata auto a consemnat o scadere in primele 11 luni din 2013, insa Dacia ramane regina marcilor de autoturisme din Romania, clasandu-se pe primul loc la numarul de unitati vandute, fabricate si exportate.

Piata auto a scazut cu 8,1% in primele 11 luni, la 73.946 de unitati, la autoturisme fiind inregistrat un declin de 7,2%, pana la 62.033 de unitati, potrivit datelor comunicate luni de APIA, care noteaza ca in intervalul iulie-noiembrie vanzarile au fost pe plus, avand o crestere medie de 4,1%.

Vanzarile au avut o evolutie negativa si la nivel european la in perioada analizata, Franta si Italia raportand scaderi de 6,9%, respectiv 7,7%, iar Germania un declin de 4,9%.

"In continuare, vanzarile pe piata din Romania sunt sustinute de achizitiile realizate de catre persoanele juridice (74% din totalul volumelor la 11 luni). In ceea ce priveste situatia pe luna noiembrie, raportul este si de aceasta data favorabil achizitiilor realizate de catre persoanele juridice care reprezinta 81% din total, in ciuda functionarii Programului Rabla, care in ultimele patru luni (iulie-octombrie), echilibrase intr-o oarecare masura situatia comparativ cu primele luni ale anului", se arata in comunicatul APIA, publicat pe site.

Parctic, in noiembrie, s-a revenit la dezechilibrul inregistrat in primele luni ale anului, cand acest raport era net in favoarea persoanelor juridice (peste 80%).

Mai mult, vanzarile de autoturisme din productia nationala au inregistrat in ultimele 5 luni cresteri importante fata de 2012, fapt ce face ca la 11 luni, acestea sa ajunga pe crestere (+8,5%), comparativ cu vanzarile marcilor din import care raman in zona negativa (-12,7).

La autoturisme, topul pe marci dupa 11 luni din 2013 este condus de catre Dacia, cu 20.599 unitati vandute (33,2% din total), urmata de Volkswagen (6.927 unitati/11,2%), Skoda (4.956 unitati/8%), Renault (3.661 unitati/5,9%), Ford (3.367unitati/5,4%), si Opel (2.546 unitati/4,1%).

Pe modele, Dacia Logan ramane pe primul loc, fiind urmata de Sandero, Duster, Skoda Octavia si Volkswagen Golf.

Productia auto in primele 11 luni din 2013

In primele 11 luni din 2013 au fost fabricate 368.039 de autovehicule in Romania, consemnand o crestere de 19,5% comparativ cu aceeasi perioada din 2012. Aceasta cifra se datoreaza in exclusivitate productiei de autoturisme, arata APIA.

Volumele cele mai mari le-au inregistrat Dacia Duster (111.039 unitati), urmata de Dacia Sandero (108.379 unitati), Dacia Logan (71.955 unitati) si Ford B-MAX (65.590 unitati).

Autoturisme la export

La un volum de 335.289 unitati exportate in aceste 11 luni, inregistram si la acest capitol o crestere semnificativa in 2013 (+8,5%), comparativ cu aceeasi perioada din anul trecut. Cresterea se datoreaza in exclusivitate autoturismelor, care inregistreaza un plus de 12,1%.

Cel mai exportat model in cele 11 luni de pana acum a fost Dacia Duster (113.225 unitati), urmat de Sandero (105.245 unitati) si Ford B-MAX (65.435 unitati).

In plus, aproximativ 91% din productia nationala a fost exportata, fapt ce face ca industria auto sa contribuie in continuare, in mod semnificativ, la reducerea deficitului comercial al Romaniei.

"Este de asteptat ca luna decembrie sa se incadreze in evolutia ultimelor luni, fapt ce va face ca in final, pe intreg anul 2013, sa se inregistreze o scadere generala a vanzarilor totale de autovehicule (autoturisme, vehicule comerciale usoare si grele) situata intre 7% si 8%", au concluzionat cei de la APIA.

C.P.

