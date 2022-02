Dacia, pe locul trei in Europa la numarul de inmatriculari

Inmatricularile de automobile Dacia in Europa au crescut, in luna martie, cu 26 % fata de accesi perioada a anului trecut, potrivit unui raport statistic intocmit de catre Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

In clasamentul general, la nivel european, marca autohtona s-a clasat, astfel, pe locul trei, cu un total de unitati vandute de 19.300.

Conform datelor recente ale ACEA, Dacia avea o cota de piata in crestere, de la 0,5 la 1 %. Pe piata de profil europeana, in primul trimestru din 2009, au fost inmatriculate 31.514 autoturisme Dacia in cele 28 de state europene.

Ads