Dacia, profit peste 20% in 2015 - ce s-a vandut cel mai bine

Producatorul auto Dacia, controlat de grupul francez Renault, a inregistrat anul trecut un profit net de 447,9 milioane lei (circa 100 milioane euro), in crestere cu 20,5% fata de anul precedent, pe fondul unui usor avans al afacerilor.

Dacia a raportat vanzari mai mari de piese, in timp ce livrarile de masini au stagnat, arata raportul anual detaliat, publicat de companie, citat de News.ro.

Datele arata ca Dacia a inregistat o cifra de afaceri de 19,2 miliarde lei (4,3 miliarde euro) in 2015, in crestere cu 1,8% fata de nivelul atins in 2014, de 18,8 miliarde lei.

Veniturile totale ale producatorului auto au fost de 19,4 miliarde lei in 2015, cu 2% peste nivelul din anul precedent, in timp ce cheltuielile companiei au avansat intr-un ritm mai temperat, cu 1,5% pana la 18,9 miliarde lei.

Dacia a inregistrat in 2015 o scadere cu 3,4% a livrarilor de kituri CKD, pana la o valoare de 6,045 miliarde lei. Kiturile sunt livrate uzinelor care asambleaza modele Dacia in alte state, in principal in Maroc.

Vanzarile auto au crescut nesemnificativ, cu 0,45% fata de 2014, avansul fiind generat exclusiv de cererea mai mare din Romania.

"Vanzarile totale de autovehicule Dacia s-au ridicat in anul 2015 la 339.179 unitati, in crestere cu 362 unitati comparativ cu anul 2014. (...) Comparativ cu vanzarile de vehicule pe piata externa, care au inregistrat o usoara diminuare de 2,12%, vanzarile de vehicule la intern au inregistrat o crestere semnificativa, de 25,5%", se precizeaza in raportul consiliului de administratie al Dacia.

Pe modele, Dacia a vandut anul trecut 169.455 de masini Duster II, cu 7% mai multe comparativ cu anul anterior, 70.225 unitati Logan II (-9,3%), 40.610 masini Logan MCV II (-4,7%), 34.719 unitati Sandero II Stepway (+43,4%), 23.304 unitati Sandero II (+14,7%) si 866 de unitati Duster I.

Segmentul cu cea mai mare crestere a vanzarilor in 2015 pentru Dacia a fost cel al pieselor. Producatorul auto a anuntat vanzari de piese de schimb in valoare de 565 milioane lei in 2015, in crestere cu 8% fata de 2014, si vanzari de piese mecanice de 1,49 miliarde lei, mai mari cu 52%.

In 2015, vanzarile de masini ale Dacia s-au ridicat la 10,3 miliarde lei si au reprezentat 53,6% din cifra de afaceri, restul provenind din livrarile de kituri si de piese.

In 2015, compania care produce masinile Dacia, Automobile Dacia SA, a avut un numar mediu de 14.194 de salariati, cu 10 mai multi comparativ cu anul precedent.

In primele luni din 2016, inmatricularile de autoturisme Dacia la nivelul Uniunii Europene, principala piata a producatorului auto, au urcat cu 4,4%, la 99.636 de unitati, conferind marcii romanesti o cota de 2,6%, in scadere de la 2,7%, potrivit datelor publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

