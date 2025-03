Logan, Duster si Sandero, in topul celor mai bine vandute masini in Rusia

Duster, Logan si Sandero s-au situat in octombrie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB).

Livrarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare pe aceasta piata au urcat cu 17,3%, la 148.597 unitati, comparativ cu perioada similara din 2016, transmite Reuters.

Este a opta luna consecutiva de crestere a vanzarilor cu peste 10%, un semn care arata ca piata auto rusa isi revine dupa patru ani de declin.

Luna trecuta, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia s-a situat Rio, de la Kia (8.779 unitati), urmata de Lada Granta si Lada Vesta, de la AvtoVAZ (8.208 si, respectiv, 6.629 vehicule), Creta, de la Hyundai (6.460 unitati), Solaris, de la Hyundai (5.110 unitati), Polo, de la Volkswagen (4.089 vehicule) si Duster, cu 4.054 vehicule.

Pe locurile 10 si 11 se afla Logan si Sandero, cu 3.068 si, respectiv, 3.048 vehicule.

"Cresterea cu peste 10% pe piata rusa continua pentru a opta luna consecutiv, exista sanse ca vanzarile totale in 2017 sa revina la nivelul ridicat din 2015", a apreciat Joerg Schreiber, presedintele Association of European Businesses.

In primele zece luni din 2017, au fost vandute in Rusia 1,27 milioane de autoturisme si vehicule comerciale usoare, in crestere cu 11,3% fata de perioada similara din 2016.

In perioada ianuarie-octombrie 2017, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia, s-a situat Rio, de la Kia (82.311 unitati), urmata de Lada Granta (75.910 vehicule) si Lada Vesta (62.270 unitati), ambele de la AvtoVAZ, Solaris (58.374 vehicule) si Creta (43.648 unitati), ambele de la Hyundai, Polo, de la Volkswagen (38.088 vehicule), si Duster, cu 34.690 vehicule.

Pe locurile 13 si 14 se afla Logan si Sandero, cu 24.311 si, respectiv, 24.223 vehicule.

Association of European Businesses (AEB) estimeaza ca anul acesta livrarile pe piata rusa vor creste cu 4%, la 1,48 milioane de unitati, dupa ce, anul trecut, vanzarile auto au scazut cu 11%, la 1,42 milioane de vehicule.

