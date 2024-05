Presa din Franta: Iata masina care detroneaza Dacia in Europa

Dacia va avea concurenta serioasa pe piata din Europa de Vest.

Publicatia franceza BFM Business prezinta modelul care are un pret mai mic de achizitie decat cele mai bine vandute vehicule Dacia, Logan si Sandero. E vorba de Lada Granta.

"E cel mai bine vanduta masina din Rusia si vine in Europa cu un mare atu: are un pret imbatabil", noteaza sursa citata, sub titlul "A aparut modelul care detroneaza Dacia".

Lada Granta nu poate fi achizitionata inca pe piata din Franta, dar poate fi cumparata din Germania.

"A aparut in oferta dealerilor din Germania si are un pret de pornire de 6.750 de euro, fata de 7.790 de euro cat costa varianta de baza a Loganului", mai scrie publicatia franceza.

Si rusii de la AvtoVAZ, cei care produc Lada, ii indeamna pe francezi sa mearga in Germania si sa cumpere masina lor: "Fara niciun fel de problema puteti merge in Germania si sa achizitionati masina, iar apoi o inmatriculati in Franta. In vara va aparea noua versiune, cu norma de poluare Euro 6".

La 6.750 de euro, rusii de la Lada ofera un motor de 1.6 litri ce dezvolta 88 de cai putere.

I.G.

