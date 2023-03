Solutia ingenioasa gasita de Dacia pentru a trece cu bine peste aceasta perioada dificila

Dacia si Renault au gasit o metoda prin care sa fie aproape de clienti si in aceasta perioada.

Cum restrictiile cauzate de pandemia de coronavirus au dus la inchiderea showroom-urilor, cele doua branduri detinute de constructorul francez au lansat un "dealer virtual", denumit Sophus3, anunta Formula Passion.

Showroom-ul virtual e disponibil momentan in Italia si poate fi accesat prin intermediul site-urilor oficiale ale celor doua marci.

Cu ajutorul lui Sophus3, potentialii clienti pot intra in contact cu consultantii de vanzari, care le vor raspunde la intrebari si ii vor ajuta la configurarea vehiculului, prezentandu-le, totodata, si o oferta.

Piata auto din Italia s-a prabusit pe fondul restrictiilor de circulatie impuse in regiunea Lombardia in 8 martie si ulterior in intreaga tara incepand din 10 martie, inmatricularile de masini scazand luna trecuta cu 85%.

Dacia a inmatriculat doar 1.200 de unitati in Italia, in scadere cu 86% fata de aceeasi luna a anului trecut.

Italia a raportat 128.948 de cazuri COVID-19, nu mai putin de 15.887 de persoane fiind rapuse de virusul cunoscut si sub numele de coronavirus.

I.G.

Ads