Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa au scazut, in august, cu 34%, potrivit Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile:

Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au cifrat luna trecuta la 34.112 unitati, in scadere fata de perioada similara din 2019 (51.680 vehicule).Grupurile franceze Renault si PSA Peugeot Citroen au raportat in august scaderi ale vanzarilor de 22,8% si, respectiv, 19%, in timp ce grupul german Volkswagen AG a inregistrat un declin de 24,2%. Compania americana Ford si grupul german Daimler AG au raportat luna trecuta un recul al livrarilor de 13%, si, respectiv, 17,4%.In iulie, inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa au scazut cu 10,3%, la 47.282 unitati.In primele opt luni din acest an, livrarile de autoturisme Dacia au inregistrat o scadere de 40,5% in Europa, iar cota de piata a producatorului de automobile a scazut la 3,4%, de la 3,8% in perioada similara din 2019. Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au cifrat la 247.581 de unitati, in scadere fata de perioada ianuarie - august 2019 (416.197 vehicule).Grupurile franceze Renault si PSA Peugeot Citroen au raportat scaderi ale vanzarilor de 34,5% si, respectiv, 39,6%, in timp ce grupul german Volkswagen AG a inregistrat un declin de 30,6%. Compania americana Ford si grupul german Daimler AG au raportat luna trecuta un recul al livrarilor de 38,3%, si, respectiv, 30,7%.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.