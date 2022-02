Cum a ajuns USR să se autosaboteze, oferind cale liberă pentru consolidarea AUR

USR dă semne că nu și-a revenit din șocul ieșirii de la guvernare dar și că încă nu a încheiat procesul de fuziune cu PLUS. Cu toate că în prezent se află într-o poziție ideală pentru a crește în opoziție, scandalurile interne țin scorul partidului pe loc în timp ce AUR crește pe zi ce trece.

Tensiunile dintre liderul USR Dacian Cioloș și fostul președinte al formațiunii Dan Barna au culminat vineri, 4 februarie, când ambii au scos scandalul în spațiul public și și-au transmis mesaje de la distanță, pe Facebook. Dacian Cioloș a afirmat că lupta internă care a debutat între cele două tabere ale USR poate pune în pericol funcționarea partidului precum și definitivarea procesului de fuziune. Acesta a explicat că a propus în Biroul Național un proiect de reformă și restructurare a partidului, în contextul în care președintele partidului este lipsit de putere, deciziile finale și cu greutate fiind luate de către Biroul Național, acolo unde majoritatea este deținută de tabăra Barna.

Cioloș a respins acuzațiile că ar încerca să-și securizeze puterea din partid și a adus o critică dură la adresa lui Dan Barna, căruia i-a transmis să facă un pas în spate, acuzându-l că a refuzat „fiecare mână întinsă” atunci când a venit vorba de o colaborare mai strânsă.

„Am evitat să îi comentez gafele și stângăciile politice și din campania prezidențială 2019 și ulterioare. Dar a venit momentul să ne uităm serios în oglindă. Ca indivizi și ca organizație. (...) Cred că onoarea îi cere lui Dan Barna să facă un real pas în spate și să își ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic și a umple golurile personale astfel încât să nu se mai regăsească în situații politice dificile. Regret că am ajuns în această situație și sper că va găsi înțelepciunea de a nu încerca o aventură politică prin care să rupă partidul sau să iasă în public cu alte declarații lipsite de adevăr”, a relatat Cioloș.

De cealaltă parte, Dan Barna a reacționat în spațiul public la punerea sub control judiciar a primarului Iașului, Mihai Chirica, însă mesajul a părut să fie mai degrabă un atac la adresa lui Dacian Cioloș. „P.S.: Acest mesaj despre un primar PNL ar fi trebuit să vină de la președintele USR. Dar Dacian e ocupat cu altele”, a scris Barna, cu toate că și Dacian Cioloș a avut o reacție la această știre, la doar câteva minute distanță.

Scandalul de la centru a pornit din diaspora

Tensiunile din interiorul USR datează încă de la finalul anului trecut și s-au acumulat în urmă cu o săptămână atunci când mai mulți membri incomozi din filiala Diaspora a partidului au fost excluși din partid ca urmare a alegerilor pentru șefia filialei. Concret, doi membri USR Marea Britanie au fost excluși din partid fiind acuzați de comportament injurios și homofob la adresa unui alt membru. Anterior, cei doi atrăgeau atenția pe un grup intern de comunicare că în funcția de vicepreședinte al filialei din UK a fost aleasă o persoană cu un CV problematic, care nu a avut niciun rezultat notabil și care a fost „parașutată” de al altă filială.

Mai multe voci din filiala Diaspora au acuzat că Dan Barna încearcă să preia controlul filialelor astfel încât să poată stabili viitoarele nominalizări pe locuri eligibile de la alegerile din 2024. Aceștia amintesc și de cazul alegerilor fraudate de anul trecut, atunci când aproximativ 700 de membri USR s-au plâns că nu au putut vota și că Biroul Național al partidului, condus de tabăra Barna, a refuzat o propunere pusă pe ordinea de zi chiar de către Dacian Cioloș pentru a debloca situația.

Într-un interviu pentru Profit TV, Dacian Cioloș recunoștea în urmă cu o săptămână că puterile sale decizionale din interiorul USR sunt reduse și că este nevoie de mai multă comunicare internă.

„Există o majoritate în Biroul Național, care e alta decât a președintelui. Statutar, președintele are puteri foarte reduse, chiar dacă președintele e scos în față. Există, din păcate, discuții, chiar dispute în unele filiale, care vor trebui clarificate în perioada următoare. Din punctul meu de vedere, oricât am vrea noi să întărim comunicarea, comunicarea are nevoie de material, de materie care să vină din partid”, a relatat liderul USR.

AUR preia vocea opoziției

Cu toate că USR se află într-o poziție ideală pentru a crește electoral din punct de vedere politic, formațiunea pare că merge în sens invers. Conform celui mai recent sondaj de opinie, realizat de INSCOP, cel mai avans pare că îl are AUR, care este cotat cu 20%, în timp ce USR a coborât la 13%. Analistul politic Alfred Bulai a afirmat pentru Ziare.com că aceste cifre sunt datorate și faptului că în prezent AUR este „singurul partid viu din România”, care reacționează și care își face simțită prezența în spațiul public.

În ce privește USR, partidul încă își revine din situația în care a fost dat afară neașteptat de la guvernare dar și că încă nu a depășit perioada tranzitorie de după schimbarea structurii de conducere. De altfel, Dan Barna și Dacian Cioloș au demonstrat de mai multe ori în trecut că există mai multe subiecte pe care nu cad de acord, cei doi ironizându-se în repetate rânduri. În timpul alegerilor interne de anul trecut Barna spunea despre Cioloș că este un „om al sistemului”, iar în 2020 Cioloș îl trola pe Barna publicând un videoclip în care tastează la un laptop.

VIDEO Youtube / G4Media

Despre natura tensiunilor a vorbit și purtătorul de cuvânt al USR Ionuț Moșteanu, care a afirmat vineri pentru News.ro că ședința Biroului Național de joi a fost una tensionată și că „dezbaterile aprinse fac parte din ADN-ul USR și în general se termină cu soluții bune”.

