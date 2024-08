Dacian Cioloș a răbufnit, după anunțarea candidaților la alegerile prezidențiale. „Ne dăm de ceasul morții că se votează extremiști în România”

Dacian Cioloș, fost premier, a comentat joi, 29 august, perspectiva alegerilor prezidențiale din România în 2024, după ce tot mai mulți candidați și-au anunțat oficial candidatura, printre care președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele PNL, Nicolae Ciucă și președintele USR, Elena Lasconi.

Dacian Cioloș spune că niciun candidat anunțat până acum pentru alegerile prezidențiale nu are un proiect de țară.

„S-au anunțat deja mai mulți candidați la președinție, și probabil se vor mai anunța și alții, dar deocamdată niciunul nu prezintă un proiect prezidențial despre ce anume își dorește să facă din cea mai înaltă poziție în statul român. Avem pretenția unei maturități din partea electoratului atunci când ne dăm de ceasul morții că se votează extremiști în România, dar facem campanii electorale tot mai apropiate de show-uri decât dezbateri despre soluții la problemele de zi cu zi ale oamenilor. Se scot pe tarabă la vânzare doar niște personaje dar se ascunde marfa.

Unii se prezintă ca oameni normali. Au funcții în partide și în stat de ani de zile dar se consideră oameni obișnuiți și asta ar trebui să fie de ajuns ca să îi votăm. Alții promovează cu milioane de euro cărți despre ei ca să le cunoaștem viața și opera dar aflăm că nici măcar acest proiect mic, personal, nu este finalizat. Despre proiectul mare și ce trebuie să facă un președinte tot nu aflăm nimic”, a transmis Dacian Cioloș.

Cioloș a făcut aluzie și la George Simion.

„Mai sunt candidații pentru care singurul program este prezența pe Tik-Tok și vânzarea de iluzii despre cum vor construi case ieftine.

Nimic despre proiectul României în următorii ani, despre forța de negociere pentru apărarea intereselor românilor în UE, despre alianțele cu alte țări din estul european care ne pot proteja interesele din regiunea noastră afectată de consecințele războiului și pot redefini UE mai aproape de așteptările noastre.

Nimic despre rolul de mediator între societate și stat și cum se recuperează încrederea oamenilor în instituții și administrație.

Nimic încă despre ce fel de influență putem avea în Comisia europeană prin pretenții argumentate la un portofoliu puternic, inclusiv de vicepreședinte al Comisiei prin candidaturi cu nume de români credibili și cu greutate la nivel european.

Din păcate azi se discută doar despre oameni care să ocupe funcții și nu despre consistența unor proiecte care să fie duse la îndeplinire de oameni capabili”, mai spune Cioloș.

Dacian Cioloș s-a retras de pe scena politicii și a rămas simplu membru REPER, ca reacție la eșecul înregistrat în alegerile locale și europarlamentare de către formațiunea pe care a condus-o. El a mai fost în trecut și comisar european.

Europarlamentarul Dacian Cioloș a spus într-un interviu pentru aktual24.ro că se retrage din politica activă și orientează spre proiecte din zona societății civile și consultanță.

El mai spune că vrea să-și folosească experiența pentru a pune în valoare educația, sănătatea, politicile sociale, dezvoltarea locală și urbană din societatea românească.

„Am mai multe idei pe care nu vreau sa le dezvolt acum, pentru ca o să vad în ce măsura ele sunt aplicabile. Dar sunt legate de ceea ce se întâmplă în România. Eu am observat în ultimii ani că foarte multe lucruri bune care se întâmplă societatea românească, din păcate, nu vin dinspre leadership-ul politic, ci vin dinspre societatea civilă și mediul antreprenorial. Care conlucrează inclusiv pentru a reforma anumite servicii publice care, prin definiție, sunt în responsabilitatea statului”, a spus Cioloș pentru aktual24.ro.

Cioloș își dorește să scape de eticheta de politician.

„Vreau să-mi dedic mai mult timp și mai multă energie fără să mai am atât de puternic lipită eticheta asta de politician. Oamenii se feresc de tine ca de râie când ești politician. Pentru că, în background, tot timpul, au impresia ca ai un interes politic și că orice faci, în orice direcție te duci, cu oricine discuți, o faci din interes politic. Ei bine, nemaifiind activ într-un partid sau în politica de partid, sper sa fiu mai util și mai eficient în a sprijini astfel de mișcări și astfel de proiecte care am observat, mai ales în ultimii 2 ani, că dau rezultate la nivel local, în foarte multe locuri, dar încă nu au suficient impact la scară mai largă, la nivel național.

Obiectivul meu ar fi să-mi folosesc experiența pe care o am de a fi lucrat și în afara unui partid politic, în responsabilități publice, dar și asumându-mi anumite opinii politice. Să folosesc experiența asta ca să contribui la a pune mai bine în valoare ceea ce se întâmplă bun în societatea românească pe partea de educație, de sănătate, de politici sociale, de dezvoltare locală, dezvoltare rurală și așa mai departe. Și, sigur, cu un focus în mod specific pe tot ce ține de natură, alimentație, sănătate, ferme mici, dezvoltare locală, acolo unde am un background și poate o experiența mai aplicată. Dar, dincolo de asta, am constatat în anii ăștia, de când am avut responsabilități politice, că toate chestiunile astea se întrepătrund și sunt legate între ele.

Deci, când vorbești, de exemplu, de alimentație, natură, asta are legătură și cu sănătatea, are legătură și cu raporturile noastre sociale într-o societate, într-o comunitate, cu asumarea responsabilității la un anumit nivel. Și eu cred că de asta-i nevoie foarte mult în România. Trebuie să câștigăm mai multă încredere în noi, că putem face lucruri prin noi înșine și să așteptăm mai puțin să vina străinii să ne spună că avem lucruri de valoare, că să începem să credem în lucrurile acelea de valoare. Sau să așteptăm de la alții, de la stat, de la politicieni să facă niște lucruri care pot fi făcute mai bine atunci când există o implicare colectivă. Și, deci, vreau să-mi caut un loc, să fiu util și mai eficient decât am fost înainte pe partea asta.

Apoi, la nivel european, eu continui să am niște convingeri și voi continua să caut locuri și proiecte în care să pot să acționez așa cum am făcut-o și cât am fost comisar și cât am făcut-o ca prim-ministru al României, ca fost lider de grup în Parlamentul European, pe partea asta de Europa care se reformează, care evoluează că răspunde mai bine așteptărilor oamenilor, și nu Europa aia care e slăbită, acolo unde lucrurile nu merg mai bine și atunci îi dai în cap și mai tare, ca să te întorci în trecut.

De exemplu, eu cred mult în nevoia de extindere a Uniunii Europene acum spre Est și spre Balcani și vreau să îmi folosesc experiența profesională, politică din ultimii 20 de ani, de când sunt implicat în proiectul european, să sprijin cât va fi posibil Republica Moldova și Ucraina în procesul de negociere. Și cred că pot să joc un rol și acolo, chiar dacă n-am un mandat politic ales în Parlamentul European”, a mai spus Dacian Cioloș.

Europarlamentarul va rămâne membru al REPER, însă fără vreo implicare activă.

