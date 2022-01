Cioloș, după întâlnirea dintre primarii USR cu premierul Nicolae Ciucă: „Cetățenii din localitățile conduse de opoziție nu trebuie să fie afectați”

Președintele USR Dacian Cioloș a avut marți, 11 ianuarie, o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă la care au mai participat alți șase edili ai partidului. La finalul dezbaterii, Cioloș a explicat că a vrut să se asigure că locuitorii din localitățile conduse de primari ai opoziției nu vor fi discriminați.

Din delegația USR au făcut parte primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu-Viziteu, primarul din Dumbrăviţa, Horia Bugarin, primarul din Micăsasa, Timotei Păcurar, şi primarul din Smârdan, Silviu Zinică.

La finalul întâlnirii, preşedintele USR a precizat că România trebuie să treacă într-o nouă etapă.

„Am vrut să transmitem că cetățenii României și cetățenii din localitățile primarilor din Opoziție nu ar trebui să fie afectați atunci când vorbim de proiecte de generale. Asta a fost abordarea USR dintotdeauna. Din punctul nostru de vedere România trebuie să treacă într-o nouă etapă, să avem investiții pe criterii obiective, criterii transparente.

Ads

S-au risipit foarte mulți bani pe proiecte date pe criterii politice”, a afirmat Dacian Cioloș.

Liderul USR a amintit apoi și de programul Anghel Saligny, scânteia care a dus la ruperea vechii coaliții de guvernare.

„Ăsta e mesajul pe care am vrut să îl transmitem. Așteptăm de la acest Guvern, în interesul cetățenilor să vedem această abordare obiectivă. România se angajează să investească multe fonduri în anii în care vin, înclusiv programul Anghel Saligny, unde noi am avut o rezervă de mod de implementare a acestui program. Am transmis domnului premier aceste așteptări”, a conchis Cioloș