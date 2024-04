Cioloș crede că România poate produce mai mult armament: "Cumpărăm foarte multe de la americani, de la coreeni, din alte părți"

România se bazează pe importuri în industria de apărare, dar ar putea investi pentru creșterea producției la nivel local, crede Dacian Cioloș, europarlamentar REPER. Deoarece armata europeană întârzie să se materializeze, este important că România să dezvolte resurse proprii.

România a cheltuit doar 1,6% din PIB pentru apărare în 2023, din minimul impus de NATO de 2,5%. Însă au existat ocazii de investiție care ar fi îmbunătățit mult situația României, crede Dacian Cioloș.

„Dacă noi am și semnat contractul pentru Corvette atunci când noi la propus în 2016, dacă Liviu Dragnea nu l-ar fi aruncat în aer în 2017, dacă noi nu am fi fugărit Rheinmetall, care era pe cale să semnez contract de producție în România, noi am fi putut avea capacități productive care să fi lucrat pentru noi, pentru dotarea armatei române cu fondurile pe care noi ne-am dorit să le alocăm în bugetul de apărare și nu l-am putut folosi și am fi putut contribui acuma de pe altă poziție și la dezvoltarea aceasta capacităților pe Industriei de apărare din Uniunea Europeană”, a explicat europarlamentarul REPER, Dacian Cioloș pentru Gândul.

Deși au trecut peste 2 ani de la începutul războiul din Ucraina, UE s-a concentrat pe extinderea NATO și nu pe efortul de a crea o armată europeană, care este încă departe de realitate, crede fostul prim-ministru.