Dacian Cioloș, atac direct asupra coaliției: ”Eu văd un Guvern slab, văd o Românie indecisă și incapabilă să negocieze”

Europarlamentarul Dacian Cioloș a lansat critici dure la adresa președintelui Klaus Iohannis și a Guvernului României în contextul eșecului aderării la Schengen.

”Eu cred că în continuare, România trebuie să fie foarte clară că aderarea ei la Schengen nu trebuie să depindă de rezolvarea problemei migrației, pentru că România îndeplinește condițiile de aderare la Schengen și nicăieri în acele condiții nu se vorbește de problema migrației din UE. În același timp, politic e foarte clar că trebuie avansat pe acest subiect, pentru ca și România să poată să avanseze în negocieri. Eu spre deosebire de președinte aș spune că România ar trebui să intre în acest an în Schengen, nu oricând, pentru că iată, așteptăm deja de mai bine de zece ani”, a declarat Dacian Cioloș la RFI.

Cioloș mai susține că miza României ar trebui să fie aderarea la Schengen până în 2024, însă că avem un ”guvern slab, incapabil să negocieze”.

”(...) Din punctul meu de vedere, este esențial inclusiv pentru democrația din România ca o astfel de decizie să fie luată în acest an și e importantă și esențială pentru credibilitatea celor care susțin o Românie europeană ca România să intre în acest an în UE, altfel nu văd cum vom putea explica cetățenilor români în 2024, în campania electorală, de ce nu a intrat România în Schengen până acum și de ce susținem noi o Românie europeană, câtă vreme interesele noastre nu sunt recunoscute și noi nu suntem capabili să le susținem la nivel european. Asta e miza și vreau să spun foarte clar, din timp, să nu fie prea târziu, că e o miză și a democrației din România pentru 2024 aderarea la Schengen, nu e vorba acum doar de recunoașterea unui drept al României, pe care România îl are prin tratat. Asta aștept de la președinte, asta aștept de la cei care și-au asumat guvernarea în România, de un an și ceva, lăudându-se că vor rezolva toate problemele, pentru că sunt o mare coaliție. Eu văd un Guvern slab, văd o Românie indecisă și incapabilă să negocieze”, a mai spus Cioloș.

Europarlamentarul adaugă că, oricât ar insista PSD și PNL că se înțeleg bine în privința guvernării, cele două partide nu sunt compatibile, au obiective diferite, iar acest lucru dăunează țării.

”Asistăm la o slăbiciune a acestui Guvern, o incompatibilitate a obiectivelor celor două partide, oricât s-ar lăuda ele că lucrurile merg bine, e foarte clar că nu au interesul să guverneze împreună, că se tem să le prindă alegerile și campania electorală de anul viitor împreună, pentru că riscă să piardă electorat și una și cealaltă și iată, suferă România și suferă interesele României și asta slăbește capacitatea României de a implementa PNRR-ul acum, o grămadă de bani care sunt la dispoziția României și care nu pot fi absorbiți de economie, pentru că acest Guvern nu-și face treaba și nu face reformele la care s-au angajat și iată, slăbește și capacitatea de negociere a României, pentru că avem miniștri slabi, avem miniștri lipsiți de credibilitate la nivel european și mi se pare că avem un președinte ezitant sau oricum, care nu arată hotărâre”, a mai spus Cioloș

