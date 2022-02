Președintele USR Dacian Cioloș a explicat luni, 7 februarie, motivele pentru care a decis să demisioneze de la șefia partidului. Acesta a explicat că în timpul campaniei interne a promis că va face reforme și că acestea au fost blocate.

Dacian Cioloș: Am considerat firesc și de bun simț să-mi prezint demisia. Sensul pentru care am candidat la președinția partidului a fost modernizarea sa. Pentru ca acest lucru să se întâmple aveam nevoie de susținerea Biroului Național. Credința mea e că USR e în continuare o alternativă pe scena politică din România, o alternativă la extremist. Azi am văzut cât de ușor au încercat unii să rezolve moțiunile simple. Acolo am ajuns. E nevoie pe scena politică un partid credibil, care își dorește modernizarea României.

Rămân în continuare în partid. USR are nevoie de curajul de a-și recunoaște limitele pe care trebuie să le depășească în perioada următoare. Președinte interimar va rămâne Cătălin Drulă, care e vicepreședintele cu cele mai multe voturi, până când conducerea partidului va decide să organizeze un congres pentru alegerea președintelui. E nevoie de mult mai mult de atât. Ar fi important să se înceapă o dezbatere în partid.

Ar trebui o dezbatere și legată de modificarea statutului. Sper ca forța aceea care a ținut partidul viu, membrii, să nu plece din partid și să continue să se bată pentru ca acest partid să se modernizeze. Cel mai important e ca și statutul să fie adaptat vremurilor. USR trebuie să se adapteze vremurilor de față. Vedem ce se întâmplă în Parlament, majoritatea care conduce azi România, care blochează reformele.

Nu voi candida la următorul congres al partidului.

Întrebat apoi de jurnaliști dacă vrea să refacă PLUS, Cioloș a exclus varianta și a subliniat că rămâne în USR ca simplu membru.

Dacian Cioloș a cerut luni dimineață, în şedinţa biroului executiv un vot pentru planul de măsuri pe care şi l-a asumat atunci când a candidat la şefia partidului. Propunerile sale au picat însă la vot.

