Dacian Cioloș: Îmi recunosc greșeala, mi-am forțat colegii din PLUS să intre în USR

Partidul REPER este o încercare de a recupera oameni care vor să facă politică onest, fără dependență de o gașcă sau de un trib, a declarat, joi, 16 iunie, eurodeputatul Dacian Cioloș, demisionar din USR. El spune că nu se află în spatele demisiilor din Uniunea Salvați România: ”Eu mi-am forțat colegii să intre în USR, nu să iasă din partid”.

Dacian Cioloș a explicat, la RFI, ce-și propune cu viitorul său proiect politic.

”REPER e un proiect diferit de USR și aș spune chiar de PLUS. E o încercare de a recupera oameni care vor să facă politică onest, fără dependență de o gașcă sau de un trib într-un partid, care vor să contribuie la o construcție în care și competența e prețuită. De fapt, sunt lucruri pe care doream să le facem inclusiv în USR și e motivul pentru care am plecat de acolo, pentru că am realizat că acest lucru nu este posibil”, a spus Cioloș.

Președintele USR, Cătălin Drulă, l-a acuzat pe Dacian Cioloș că racolează membri ai USR, că are ”un plan lipsit de demnitate” și că-i folosește pe acei oameni, ca să câștige ”prin distrugere”, ”îi forțează să devină traseiști”.

Eurodeputatul răspunde acestor acuzații: ”Eu trebuie să recunosc că am forțat o dată colegii mei, dar i-am forțat atunci când am spus că dacă nu acceptă fuziunea, eu îmi voi prezenta demisia din fruntea PLUS, deci i-am forțat să intre în USR, nu să iasă din USR, ca să fie lucrurile clare. Și aici nici Cătălin Drulă, nici altcineva nu poate să spună altceva, pentru că știu foarte bine că am fost unul dintre susținătorii puternici ai acestei fuziuni, pentru că am crezut că după fuziune, toată această bătălie pentru posturi și pentru poziții va înceta și că tribalismul va înceta în relația dintre USR și PLUS și că vom avea un singur partid. Deci da, i-am forțat și aici îmi recunosc greșeala, mi-am forțat colegii din PLUS să intre în USR și să facem fuziunea. Nu poate să spună acum Cătălin Drulă că eu îi forțez să iasă. Decizia de a ieși e unilaterală, fiecare decide acest lucru”.

Dacian Cioloș spune că el nu convinge pe nimeni să-și dea demisia din USR.

”Acești parlamentari, cel puțin cei care și-au anunțat până acum decizia și înțeleg că și-o vor anunța pe viitor și încă o dată, nu-i o conspirație pe care o face cineva, ci sunt decizii ale acestor oameni, acești oameni nu au candidat pe lista USR-ului lui Cătălin Drulă niciodată, au candidat pe lista unei alianțe, unde ei de la USR nu au vrut să avem o negociere pe o singură listă de candidați, ci au vrut o negociere separată, pe două liste separate, una USR și una PLUS, chiar dacă eram deja în discuții de fuziune, de negociere.

Deci această divizare permanentă nu a venit de la PLUS și nu va veni în continuare de la noi. Ăsta e și motivul pentru care am decis cu foarte mare greutate, să știți, nu mi-a fost ușor să plec nici de la președinția partidului, nici din partid, nu mi-a fost ușor să plec dintr-un partid în care am investit energie și am investit timp și am investit mai ales încredere și iată, am investit inclusiv încrederea pe care o au în mine și pe care îmi asum riscul s-o fi pierdut în mare parte, pentru că am făcut acest pas, dar nu puteam să fac altfel, dacă vroiam să-mi respect conștiința și să-mi respect angajamentul pe care l-am luat în fața oamenilor, când am decis să intru într-un partid politic”, a mai declarat Cioloș la RFI.

