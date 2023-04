Dacian Cioloș: "România TV ar trebui închisă. Au călcat în picioare memoria unei femei în suferință"

Președintele REPER, Dacian Cioloș, a cerut vineri, 21 aprilie, ca postul România TV să fie închis. „Guvernele care au plătit bani publici acestei organizații se fac vinovate de creșterea acestui monstru de propagandă și manipulare”, a scris Cioloș pe pagina sa de pe Facebook.

„România TV ar trebui închisă. De ani de zile sunt un apărător al libertății de exprimare, al ziariștilor și al presei libere. Dar ce face România TV nu este nici presă, nici jurnalism și nu servește nici unui cetățean român în afară fugarului țepar al statului român, Sebastian Ghiță, și prietenilor lui politici sau de afaceri.

Toate instituțiile plătite din bani publici pentru a reglementa audio-vizualul românesc sunt plătite degeaba cât timp România TV linșează zilnic cetățeni români în suferințe medicale, se face portavoce pentru vocile Rusiei în România și depășește toate limitele libertății de exprimare incitând la ură și discriminare.

Guvernele care au plătit bani publici acestei organizații se fac vinovate de creșterea acestui monstru de propagandă și manipulare.

Orice politician care va merge la emisiunile acestui post de propagandă rusească va fi părtaș la modul brutal și iresponsabil în care moderatorii România TV au călcat în picioare memoria unei femei în suferință”, scrie în postarea de pe Facebook.

Apelul semnat de peste 1.500 de medici, jurnaliști, scriitori, profesori și oameni obișnuiți

Peste 1.500 de medici, jurnaliști, scriitori, profesori și oameni obișnuiți au semnat un apel prin care condamnă discursul „practicat de postul de televiziune România TV, care incită la ură și discriminare față de persoanele cu probleme de sănătate mintală”.

„Noi, instituțiile și organizațiile care semnează acest apel public, respingem ferm discursul împotriva persoanelor cu afecțiuni psihice, promovat în prime-time de postul România TV în seară zilei de 19 aprilie 2023.

În acord cu valorile profesiilor noastre, de medici, psihologi, profesori, jurnaliști, artiști, reprezentanți ai societății civile, o spunem cu toată claritatea și responsabilitatea: astfel de mesaje sunt nedemocratice și încurajează izolarea oamenilor cu afecțiuni psihice.

Nu e întâia dată când, în spațiul audiovizual, se promovează un limbaj și idei care incită la ura. De dată această, victima principala este o persoană care nu se mai poate apară: jurnalistă de 32 de ani Iulia Marin, care a decedat acum câteva zile.

Iulia Marin a lucrat de-a lungul unei cariere de 11 ani la publicațiile Adevărul, Pressone, Recorder, Gândul și Libertatea. Și-a făcut meseria cu dedicare și cu talent. Integritatea și discernământul ei profesional n-au fost puse niciodată sub semnul îndoielii.

Ziarista s-a luptat cu o suferință psihică diagnosticată și tratată ani de zile, timp în care Iulia a continuat să muncească, așa cum o fac milioane de femei și bărbați din România, care muncesc în condițiile în care au diverse boli, de la cancer la nevroze și de la suferințe cardiace la diabet sau bipolaritate.

Mai ales pentru oamenii cu boli psihice, munca, mediul colectiv, responsabilitățile sunt recomandate de medici, că însoțitoare ale tratamentului și terapiei. Iulia Marin însăși a scris de repetate ori cum o ajută muncă de ziaristă și viață de redacție „care m-a încurajat și susținut, mi-a acordat încredere când eu nu mai credeam deloc în mine, mi-a cultivat această încredere și m-a ridicat de pe banca de rezerve pe care singură mă așezasem”.

În redacții, „nu de puține ori, auzeam: «Avem nevoie de tine». O vorba în care nu credeam, nu-mi mai vedeam utilitatea și nici contribuția”, a mărturisit ea publicului.

Miercuri, 19 aprilie 2023, la emisiunea lui Victor Ciutacu de la postul România TV, a fost atacată nu doar memoria acestei femei care nu mai e. S-a prezentat, într-un stil brutal, și cazul unui alt ziarist, un bărbat care are și el o suferință psihică. Ambele persoane au fost „țintite” pentru că postul RTV să ilustreze ideea că „Oamenii aia sunt tulburați psihic, că nu vreau să spun mai mult decât atât, produceau materiale de presă. Pixul domnișoarei Marin e o armă. Care folosită cu ticăloșie poate distruge destine”.

Minute în șir, au fost ridiculizați și atacați oameni, decedați sau vii, pentru că au boli psihice și au fost învinovățiți cei care îi angajează sau colegii alături de care lucrează. În locul medicilor, al specialiștilor și al legii, un post de televiziune consideră că poate decide el cine e apt și cine este inapt de muncă, cine merită un salariu și cine nu, cine e de încredere și cine nu.

Noi, semnatarii acestui apel, refuzăm să credem că România poate asista la normalizarea discriminării la adresa celor cu suferințe psiho-emoționale. Nu este normal, nu este omenește să instigi împotriva celor suferinzi, indiferent de boală lor și să le pui sub semnul îndoielii capacitatea de a-și câștigă existența, în mod liber și demn.

Ne adresăm următoarelor autorități publice, dar ne adresăm și organizațiilor din domeniul publicității, precum și firmelor private care își derulează campanii publicitare pe postul de televiziune România TV. Aveți aici transcrierea acestei emisiuni.

Oricât de rău va produce lectura, va rugăm să faceți efortul de a citi, că să respectăm nu doar șocul din familiile oamenilor atacați direct, dar și oroarea care cuprinde orice om martor la promovarea unor asemenea idei, despre inferioritatea copiilor, părinților și prietenilor noștri bolnavi.

Pe aceste firme naționale și internaționale, precum și pe organizațiile precum IAA și RAC, care autoreglementează etica din publicitatea românească, le întrebăm: este prevăzută în codul dumneavoastră de responsabilitate socială asocierea cu posturi TV care incită la discriminare? Către CNA ne adresăm, respectuos, și îi întrebăm când vor face, cu adevărat eficient, din interesul publicului motivul existenței lor că instituție?

Noi, că societate, am ajuns că în schimbul licențelor gratuit acordate posturilor TV pentru a ne informa, să primim insulte și instigări la ura. Către Consiliul pentru Combaterea Discriminării înaintăm rugămintea de a privi minutele acestei emisiuni care, în opinia noastră, a dus limbajul urii la noi cote, chiar și pentru nivelul substandard al unor posturi TV din România.

Încheiem această scrisoare printr-un apel către toți cei care se simt, deseori pe bună dreptate, prea lipsiți de speranță, de putere și de metode de a mai crede că putem schimbă ceva: dacă nu ne ridicăm vocile acum, pentru a proteja memoria unui om care nu se mai poate apară, atunci când merită să vorbim?”.

Liliana Ruse de la România TV s-a disociat de Ciutacu

Și Liliana Ruse de la România TV a ținut să se disocieze de comportamentul lui Victor Ciutacu.

”Am un handicap când vine vorba de exprimat emoții. Lucrurile stau cam așa: am fost diagnosticată cu depresie în urmă cu 14 ani, la moartea tatălui meu. M-a chinuit doi ani. Am tratat-o și am crezut că am scăpat. Însă depresia știe să aștepte. Și a mușcat din nou, după 12 ani. A venit după o problema de sănătate, cu traume majore pentru mine. Din nou, tratament și terapie. Am zile bune și zile crâncene. Și mă rog să am puterea să pot aștepta mai mult decât ea. Acum sunt funcțională și asta mi-e suficient.

Scriu asta pentru mine, dar mai ales pentru Iulia. Un om nu poate fi redus la boala sa. Iulia nu a fost doar un om cu afecțiuni psihice. A fost un om bun, curat și curajos. Și un jurnalist adevărat, cu tot ce presupune asta”, a scris Ruse pe Facebook.

Reacția lui Victor Ciutacu

Victor Ciutacu a avut o primă reacție în urmă amplelor proteste legate de modul în care a ales să comenteze problemele de sănătate pe care le-a avut jurnalista Iulia Marin.

„În epoca postadevăr, ‘lumea bună’ are răspunsuri la tot, nu și întrebări. Iar dezbaterea a fost, de facto, desființată în societate. Totul e unilateral. Ești în haită sau vine valul peste tine.

Există o vorba deșteaptă conform căreia oamenii care au numai certitudini sunt imbatabili. Uite mai sunt și unii care gândesc cu capul lor. Și care nu se îndoaie, nici la linșaje, nici la spaime, nici la mistificări, nici la presiuni. Fiindcă așa-s născuți și, ulterior, educați.

Omul care va scrie aici a supraviețuit valului de ură îndreptat împotriva lui de un șef de stat aflat în vârful popularității sale. Și, deși brăzdat de cicatrici, că violența lasă urme, a crescut, pe picioarele lui, pe mintea lui, pe ambiția lui. Asta va face și mai departe. Va continuă să întrebe, să cerceteze, să se îndoiască. Cu sau fără cozi de topor în proximitate…”, a scris Ciutacu pe Facebook.

„Mă simt că pe vremea apelurilor intelectualilor lui Băsescu. Sunt aceiași, plus niște pripasi care au îmbrățișat doctrina oficială, doar că de dată asta țintă sunt eu. Ho, ba, că nu candidez la nimic, nici măcar la președinția scării de bloc! Altfel, e bine că se devoalează în clar rețeaua. Nu că nu i-am fi știut, dar măcar acum avem inventarul aproape complet. Sper că, până dimineață, să se adauge Pleșu, Patapievici, Tismăneanu și Van Groningen”, a susținut Ciutacu.